Samolot do Maroka ewakuowany w ostatniej chwili. Telefon pasażera eksplodował

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-02-24 22:37

Chwile grozy na lotnisku Marsylia-Prowansja. We wtorek (24 lutego) pasażerowie lecący do Maroka musieli w popłochu opuszczać maszynę Ryanaira. Powód? Eksplodująca bateria w telefonie jednego z podróżnych.

Panika na pokładzie Ryanair. Ewakuacja na lotnisku

i

Autor: Pexels.com

Panika na pokładzie Ryanair. Ewakuacja na lotnisku w Marsylii

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 24 lutego, na lotnisku Marsylia-Prowansja. Pasażerowie samolotu Ryanair o numerze FR6011, lecącego do Nador w Maroku, przeżyli chwile grozy, gdy na pokładzie eksplodował telefon komórkowy. Jak podaje "Cpasdeslol", incydent miał miejsce, gdy maszyna wciąż znajdowała się na ziemi, co wymusiło natychmiastową ewakuację wszystkich osób.

Port lotniczy w Marsylii, z którym skontaktowała się stacja CNEWS, potwierdził, że samolot ewakuowano podczas wejścia na pokład po "uwolnieniu dymu z powodu przegrzanej baterii telefonu na pokładzie". Na szczęście załoga zareagowała błyskawicznie i profesjonalnie, działając "zgodnie ze standardowymi procedurami". Z powodu incydentu lot, który pierwotnie miał wystartować o 11:30, opuścił Francję dopiero o 13:30.

Zdarzenie z Marsylii, choć określane jako rzadkie, wpisuje się w niepokojący trend. Ryzyko przegrzania i samozapłonu baterii litowo-jonowych, które zasilają nasze powerbanki sprawia, że linie lotnicze i agencje bezpieczeństwa lotniczego z coraz większą uwagą przyglądają się tym urządzeniom.

Jak podaje serwis fly4free.pl, dane są alarmujące. "Tylko w 2024 roku Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) odnotowała 89 zweryfikowanych incydentów z bateriami litowymi na pokładach. W 2025 roku było ich jeszcze więcej."

Nowe zasady przewożenia powerbanków. Linie lotnicze zaostrzają przepisy

W odpowiedzi na rosnące ryzyko coraz więcej przewoźników wprowadza surowe ograniczenia dotyczące przewożenia i używania urządzeń zasilanych bateriami litowo-jonowymi. Przykładem jest Lufthansa, która niedawno zaktualizowała swoje regulacje.

Zgodnie z nowymi przepisami niemieckiej linii, pasażer może mieć przy sobie maksymalnie dwa powerbanki, każdy o mocy do 100 Wh. Co więcej, podczas lotu kategorycznie zabronione jest ich używanie oraz ładowanie z nich innych urządzeń. Jedyny wyjątek stanowią urządzenia medyczne. Choć większość linii lotniczych wciąż zezwala na przewóz powerbanków w bagażu podręcznym, zakaz ich używania na pokładzie staje się standardem. Główną przyczyną jest właśnie ryzyko przegrzewania lub samozapłonu w bateriach litowo-jonowych, z których zbudowane są powerbanki.

Polecany artykuł:

Ukrainie grozi "finansowa tragedia". Pieniędzy może zabraknąć już za kilka tygo…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH
SAMOLOT
SMARTFON
EWAKUACJA