Kadyrow wzywa do wojny z Polską. "To walka z satanizmem"

Czeczeński przywódca wzywa do wojny z Polską! Uważa, że trzeba zwalczyć Szatana, który zawładnął naszym krajem

Ramzan Kadyrow jest zarazem straszny i śmieszny. Czeczeński watażka zależny od Władimira Putina po wybuchu wojny na Ukrainie zasłynął buńczucznymi wypowiedziami i gestami. Już w lipcu pisał na Telegramie, że "następna będzie Polska". W marcu z Kadyrowa śmiał się cały świat po tym, jak umieścił w sieci zdjęcie, na którym rzekomo modli się o rychłe zwycięstwo w Mariupolu na Ukrainie, gdzie jak twierdził, nieustraszenie pojechał razem ze swoimi żołnierzami. Ale zapomniał, że pozuje przy stacji paliw Rosnieftu, której nie ma w tym kraju... Teraz Ramzan Kadyrow przeszedł jednak sam siebie. Powtórzył swoje groźby wobec Polski, ale w taki sposób, którego chyba nikt nie spodziewał się nawet po nim. "Przecież zaraz po Ukrainie na mapie jest Polska! Szczerze mówiąc, osobiście mam takie właśnie zamiary. Walka z satanizmem powinna być kontynuowana w całej Europie, a nade wszystko na terytorium Polski" - wzywa do boju skompromitowany przywódca.

Kadyrow wzywa też do referendum na Górnym Śląsku. Chce, by ten region oderwał się od Polski przy pomocy Rosji

To właśnie w tym wpisie na Telegramie Kadyrow nawoływał także do przeprowadzenia na terenie naszego kraju referendum, w którym mieszkańcy Górnego Śląska mogliby opowiedzieć się za niepodległością i oderwaniem od Polski. "Moim zdaniem ta część Polski zasłużyła na specjalny, niepodległy status i bardzo potrzebne jest referendum, podczas którego Rosja może pomóc organizacyjnie" - obiecuje watażka. Jak pamiętamy, pseudoreferenda to klasyczna rosyjska taktyka wojenna. Tego typu zmanipulowane przez Moskwę głosowania odbywały się wcześniej na Krymie oraz w innych częściach Ukrainy, między innymi w Donbasie. Obecnie Putin uważa te ziemie za część Rosji.

Kadyrov says that after "special operation" in Ukraine, Russia could start demilitarization of Poland. He also says that we must fight against satanism everywhere. pic.twitter.com/2FHucBKhxe— Eetu Seppänen🇫🇮🇺🇦 #NAFOFELLA (@EetuSeppnen1) February 7, 2023

