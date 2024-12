Katastrofa śmigłowca w Turcji! "Uderzył w szpital"

Szokujące informacje o zamachu w Magdeburgu! Sprawca to 50-letni psychiatra

Bardzo nietypowy i zarazem tragiczny wypadek w południowo-zachodniej Turcji! Jak poinformował ogłosił Idris Akbiyik, gubernator prowincji Mugla, w największym mieście regionu, również nazywającym się Mugla doszło do katastrofy śmigłowca służby ratownictwa medycznego. Maszyna rozbiła się o... ścianę szpitala! Jak mogło do czegoś takiego dojść? Na razie niemal nic nie wiadomo na pewno poza tym, że bilans katastrofy lotniczej w Turcji jest tragiczny. Zginęły cztery osoby, które w momencie wypadku znajdowały się na pokładzie feralnego śmigłowca ratowniczych służb medycznych. "Śmigłowiec spadł po uderzeniu w czwarte piętro szpitala podczas startu, zabijając dwóch pilotów, lekarza i pracownika na pokładzie" - powiedział Idris Akbiyik, cytowany przez turecką agencję Anadolu.

Jest bardzo prawdopodobne, że to trudne warunki pogodowe przyczyniły się do tragedii

W środku budynku nikt nie ucierpiał. Jak dodają tureckie źródła, śmigłowiec należał do ministerstwa zdrowia Turcji i wystartował sprzed szpitala po godz. 10 czasu lokalnego, godz. 8 czasu polskiego. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane, jest jednak bardzo prawdopodobne, że to ekstremalnie trudne warunki pogodowe przyczyniły się do tragedii, ponieważ w momencie startu śmigłowca w okolicy była gęsta mgła. Czekamy na dalsze doniesienia.

