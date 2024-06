Kim Dzong Un atakuje z powietrza! Rodzaj broni może szokować

Nazwała syna Izaak i zabiła go! "Chciała złożyć go w ofierze"

Kim Dzong Un bombarduje Koreę Południową... śmieciami i odchodami. Ohydna zemsta dyktatora za zrzut ulotek wymierzonych w jego reżim

Nieobliczalny Kim Dzong Un miewa naprawdę chore pomysły. Północnokoreański dyktator nie raz wygrażał już światu wojną atomową, mordował swoich obywateli za słuchanie niewłaściwych piosenek i zakazywał się śmiać przez 11 dni. Teraz wymyślił coś, czego chyba nikt nie spodziewał się nawet po nim. Dyktator atakuje Koreę Południową z powietrza w sposób, który jest naprawdę obrzydliwy. Jak potwierdziło południowokoreańskie wojsko, Kim Dzong Un wysyła nad terytorium sąsiada dosłownie tysiące balonów ze śmieciami takimi jak niedopałki czy stare papiery, a nawet z... odchodami. Wszystko to spada na ulice. W sumie Kim wysłał około 3,5 tysiąca balonów zawierających 15 ton odpadów!

Północnokoreański wiceminister obrony poinformował o wstrzymaniu wysyłki balonów. Wrócą, jeśli zrzut ulotek się powtórzy

Skąd taki pomysł? To reakcja Pjongjangu na akcję działaczy z Korei Południowej, którzy zrzucali na teren Korei Północnej ulotki skierowane do mieszkańców i wymierzone w reżim Kim Dzong Una. Tyran postanowił odpłacić za to w ohydny sposób. Teraz północnokoreański wiceminister obrony Kim Kang-il poinformował o wstrzymaniu wysyłki balonów do Korei Południowej, potwierdzając przeprowadzenie akcji i ogromną ilość śmierdzących przesyłek. Zapowiedział, że balony wrócą, jeśli zrzut ulotek się powtórzy.

North Korea sent about 600 more trash balloons into South Korea on late Saturday night. South Korea's defence minister Shin Won-sik called it "unimaginably petty and low-grade behaviour". https://t.co/BctklsOX4p pic.twitter.com/fpEPBrR2lK— Sky News (@SkyNews) June 2, 2024

