Kim Dzong Un pierwszy użyje broni nuklearnej? Dyktator naśladuje Putina

Kim Dzong Un zagroził, że odpali broń nuklearną, jeśli "wrogowie spróbują użyć siły", a jego kraj stanie się "supermocarstwem wojskowym i potęgą nuklearną"

"Za każdym razem, gdy przedstawiałem nasze stanowisko w sprawie użycia siły militarnej, wyraźnie i konsekwentnie używałem zastrzeżenia "jeśli": "jeśli" wrogowie spróbują użyć siły przeciwko naszemu krajowi, nasze wojsko bez wahania użyje całej swojej siły ofensywnej" - tak powiedział Kim Dzong Un podczas wizyty na Uniwersytecie Obrony Narodowej swojego imienia. Jak dodał, "nie wyklucza to użycia broni nuklearnej", a Pjongjang "przyspiesza" dążenie do stania się "supermocarstwem wojskowym i potęgą nuklearną". W maju dyktator straszył: "Aby sprostać niestabilności strategicznej w regionie i na całym świecie spowodowanej jednostronnym działaniem USA, jesteśmy zmuszeni rozważyć niezbędne posunięcia na rzecz poprawy ogólnego odstraszania nuklearnego".

Podobnie mówił Putin. "Moskwa zastrzega sobie również prawo do użycia broni jądrowej, jeśli Rosja lub Białoruś stałyby się przedmiotem agresji, w tym bronią konwencjonalną"

We wrześniu Władimir Putin zapowiedział zmianę w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, która pozwalałaby na odpowiedź przy użyciu broni atomowej nawet w razie ataku bronią konwencjonalną. "Proponuje się, aby agresja na Rosję ze strony jakiegokolwiek państwa nieposiadającego broni jądrowej, ale z udziałem lub wsparciem państwa nuklearnego, była uważana za ich wspólny atak na Federację Rosyjską” — powiedział Putin. Jak dodał, z jądrową odpowiedzią trzeba się liczyć w przypadku masowego ostrzału Rosji przy pomocy rakiet, ataku przy użyciu samolotów czy dronów. "Moskwa zastrzega sobie również prawo do użycia broni jądrowej, jeśli Rosja lub Białoruś stałyby się przedmiotem agresji, w tym bronią konwencjonalną" - powiedział jednak dyktator, najwyraźniej mając na myśli jakieś bardziej zmasowane ataki, niż te dotychczasowe. "Widzimy, że obecna sytuacja militarna i polityczna ewoluuje bardzo dynamicznie i musimy to brać pod uwagę. Dotyczy to w szczególności pojawienia się nowych źródeł zagrożeń i ryzyka militarnego dla Rosji i jej sojuszników” – dodał rosyjski dyktator.

Sonda Czy Korea Północna jest zagrożeniem dla świata? Tak Nie

North Korea's Kim Jong Un wants to speed up becoming a nuclear superpower https://t.co/l9AyRXxi1g pic.twitter.com/P4FLMHlJxS— Reuters World (@ReutersWorld) October 8, 2024

Quizowy wąż! Sprawdź, poziom swojej wiedzy ogólnej Pytanie 1 z 8 Jaki miał przydomek król Kazimierz, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”? Wielki Chrobry August Dalej