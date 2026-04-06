Kobieta zostanie nowym Bondem! Reżyser stawia na gorące nazwisko

Zofia Dąbrowska
2026-04-06 20:51

Trzęsienie ziemi w uniwersum Jamesa Bonda! Daniel Craig zostanie wygryziony przez kobietę? Plotki o tym, że następnym Agentem 007 zostanie jakaś kobieca postać, krążą od dawna, a teraz reżyser wytypował już swoją faworytkę. To modna obecnie aktorka Sydney Sweeney. Pasuje do roli? Znany reżyser Paul Feig uważa, że Sydney Sweeney powinna zagrać właśnie Jamesa Bonda, bo sprawdziłaby się w tej roli lepiej niż jako tzw. „Bond girl”.

Sydney Sweeney jako James Bond? Reżyser ma jasne zdanie

Czy James Bond może być kobietą? To pytanie wraca od lat, ale teraz znów zrobiło się o nim głośno. Wszystko przez wypowiedź reżysera Paula Feiga. Feig, który pracował z Sydney Sweeney przy filmie „The Housemaid”, uważa, że aktorka mogłaby zagrać samego Bonda. Nie widzi jej tylko w roli tzw. „dziewczyny Bonda”. – Wolałbym, żeby Sydney była następnym Bondem. Były dobre Bond girls, ale niech ona będzie szpiegiem – powiedział. Dodał też, że aktorka jest bardzo pracowita, profesjonalna i dobrze przygotowana do takiej roli. Sydney Sweeney ma 28 lat i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Sama przyznała wcześniej, że lubi serię o Bondzie. Po przejęciu praw do franczyzy przez Amazona mówiła, że z ciekawością czeka na to, co dalej. Zapytana o rolę w filmach o Bondzie, stwierdziła, że większą frajdę miałaby z zagrania samego agenta niż jednej z jego partnerek.

Do tej pory postać stworzona przez Iana Fleminga była jasno określona – brytyjski agent, mężczyzna, o konkretnym wyglądzie

Pomysł, by Bond był kobietą, dzieli fanów. Do tej pory postać stworzona przez Iana Fleminga była jasno określona – brytyjski agent, mężczyzna, o konkretnym wyglądzie. Dlatego wielu widzów podchodzi do takich zmian sceptycznie. Wciąż pojawiają się też nazwiska aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Wśród nich są m.in. Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James i James Norton. To oni najczęściej pojawiają się w spekulacjach. Dodatkowe emocje budzi fakt, że serię przejął Amazon. Pojawiają się obawy, że nowy właściciel będzie chciał zmienić charakter filmów i bardziej dostosować je do amerykańskiego rynku. Krytycznie wypowiadał się o tym m.in. Pierce Brosnan, który sam grał Bonda. Ostrzegał przed odejściem od brytyjskich korzeni tej postaci. Nowy film o Bondzie ma wyreżyserować Denis Villeneuve, znany z „Diuny”. Scenariusz napisze Steven Knight, twórca serialu „Peaky Blinders”. Na razie nie wiadomo, kto zagra główną rolę. 

The Partisan: film o żeńskim Jamesie Bondzie kręcą na Dolnym Śląsku.
