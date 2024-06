Wywiad ostrzega przed końcem internetu i brakiem prądu! "Zmierzamy do katastrofy"

"To nie była księżna Kate, to hologram!" Plotki nadal szaleją

Przewodniczący Komisji ds. Wywiadu USA: Putin chce umieścić broń nuklearną w kosmosie i może doprowadzić do globalnego blackoutu

Wszystko zaczęło się 14 lutego czasu polskiego. Jak podawały amerykańskie media, w tym CNN, przewodniczący Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner ujawnił Kongresowi informacje dotyczące „poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego” i wezwał Joego Bidena do ujawnienia narodowi, w czym rzecz. Media amerykańskie szybko ustaliły, że chodzi o Rosję i... kosmos. Putin chce umieścić w kosmosie broń nuklearną, która mogłaby zagrozić satelitom, a tym samym światowej łączności i całej naszej cywilizacji - alarmował Turner. Od tamtej pory minęło niemal pół roku. Szokująca sprawa niczym z filmów science fiction przycichła. To bardzo źle - alarmuje Mike Turner i snuje prawdziwie apokaliptyczne wizje. Możliwe, że republikański polityk włącza się w taki sposób w kampanię przed wyborami prezydenckimi w USA zaplanowanymi na listopad, ale niestety nie można wykluczyć, że ma rację. Co powiedział?

"To kryzys kubański w kosmosie. A prezydent Biden nie staje na wysokości zadania w taki sposób, w jaki zrobił to prezydent Kennedy"

W rozmowie z Daily Mail Mike Turner powiedział, że poprzez swoją bezwolność w sprawie kosmicznej broni Putina administracja Joego Bidena prowadzi Amerykę i nie tylko do prawdziwej katastrofy. „Wierzę, że administracja Bidena lunatykuje, popadając w nieodwracalną, katastrofalną sytuację z Rosją. To kryzys kubański w kosmosie. A prezydent Biden nie staje na wysokości zadania w taki sposób, w jaki zrobił to prezydent Kennedy, zmieniając bieg historii na lepsze” - mówił polityk. Jak dodał, w wyniku działań Putina w kosmosie świat może pogrążyć się w ciemnościach nawet na rok, a chaos dotknąłby telefonię komórkową, armię, internet, nawigację i systemy bankowe, a także służby ratownicze. „Plany i programy zbrojeniowe Putina muszą zostać w pełni ujawnione przez administrację i zrozumiałe dla świata” – powiedział Turner, zarzucając Bidenowi „niezwykłą niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań, które wydawałyby się eskalacją”.

Biden is 'sleepwalking' into dangerous nuclear arms race in SPACE...here's how the president can avoid it according to Intel Chair Mike Turner https://t.co/b1vgSn3sss pic.twitter.com/JXwWs8U1ff— Daily Mail Online (@MailOnline) June 20, 2024

