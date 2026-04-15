Koniec wojny w Iranie? Trump wskazuje na możliwe porozumienie

- Myślę, że jest bardzo blisko końca (...) Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - oświadczył Trump w rozmowie z Marią Bartiromo, której fragment udostępniono we wtorek.

- Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć porozumienie - dodał w czasie nagranego tego dnia wywiadu.

Z innego wywiadu Trumpa z dziennikarzem stacji ABC News wynika, że prezydent USA nie planuje przedłużenia dwutygodniowego rozejmu w wojnie z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego - podała w środę agencja Reutera. Rozejm został ogłoszony w nocy z 7 na 8 kwietnia.

We wtorek Trump powiedział „New York Post”, że w ciągu najbliższych dwóch dni może dojść do kolejnych rozmów USA z Iranem w Pakistanie. Negocjacje przeprowadzone w sobotę i niedzielę w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia. Głównym problemem pozostaje program nuklearny Iranu.