Kontrowersyjna fotografia z frontu. Żołnierz IDF zniszczył figurę Chrystusa

Martyna Urban
2026-04-20 15:30

Zdjęcie z południowego Libanu, na którym żołnierz Sił Obronnych Izraela niszczy figurę ukrzyżowanego Chrystusa, wywołało falę oburzenia na świecie. Izraelskie dowództwo potwierdziło autentyczność fotografii i zapowiedziało konsekwencje wobec sprawcy.

Żołnierz niszczący figurę chrystusa

Autor: Younis Tirawi | يونس @ytirawi/ X (Twitter)

Sprawa ujrzała światło dzienne po publikacji palestyńskiego dziennikarza Younis Tirawi, który zamieścił zdjęcie na platformie X (platforma społecznościowa). Materiał szybko zyskał ogromny zasięg, wywołując liczne komentarze i reakcje zarówno wśród użytkowników internetu, jak i w mediach międzynarodowych.

Fotografia przedstawia izraelskiego żołnierza działającego w południowej części Libanu, który dopuszcza się aktu zniszczenia figury Jezusa umieszczonej na drewnianym krzyżu.

Izraelski żołnierz rozbija głowę figury Jezusa Chrystusa podczas operacji w południowym Libanie - czytamy w opisie dołączonego do opublikowanego w sieci zdjęcia.

Izraelski żołnierz zdemolował figurę Jezusa

Na zdjęciu widać moment, w którym umundurowany mężczyzna stoi nad przewróconym krucyfiksem i uderza w twarz figury ciężkim, metalowym narzędziem przypominającym kilof. Scena została odebrana jako szczególnie bulwersująca ze względu na jej wymiar religijny oraz symboliczny charakter zniszczonego obiektu. W wielu komentarzach podkreślano, że tego typu działania mogą dodatkowo zaostrzać napięcia w regionie i pogłębiać podziały na tle religijnym.

Fotografia błyskawicznie została podchwycona przez media na całym świecie, stając się przedmiotem szerokiej debaty publicznej oraz krytyki pod adresem izraelskiej armii. W obliczu rosnącej presji międzynarodowej do sprawy odniosło się oficjalnie dowództwo Siły Obronne Izraela, które potwierdziło, że zdjęcie jest autentyczne i przedstawia jednego z ich żołnierzy operujących na terenie południowego Libanu.

IDF przeprasza za haniebne zachowanie żołnierza

W wydanym oświadczeniu podkreślono, że zachowanie widoczne na fotografii jest sprzeczne z wartościami i standardami obowiązującymi w armii.

IDF traktuje incydent z wielką surowością i podkreśla, że zachowanie żołnierza jest całkowicie niezgodne z wartościami oczekiwanymi od jego wojsk. Incydent jest badany przez Dowództwo Północne i jest obecnie rozpatrywany w łańcuchu dowodzenia. Wobec osób zaangażowanych zostaną podjęte odpowiednie środki zgodnie z ustaleniami - czytamy w oświadczeniu Sił Obronnych Izraela (IDF)

Dowództwo zaznaczyło, że tego rodzaju zachowania nie są tolerowane i nie odzwierciedlają zasad, którymi kierują się izraelskie siły zbrojne.

W dalszej części komunikatu izraelskie wojsko odniosło się także do kwestii zniszczonego symbolu religijnego, deklarując gotowość do wsparcia lokalnej społeczności w jego odbudowie i przywróceniu na pierwotne miejsce. Taki krok ma – według armii – stanowić element naprawczy oraz wyraz szacunku wobec miejsc i symboli o znaczeniu religijnym.

Na zakończenie oświadczenia przypomniano, że działania militarne prowadzone przez Siły Obronne Izraela w południowym Libanie mają na celu przede wszystkim neutralizację infrastruktury militarnej organizacji Hezbollah. Podkreślono, że operacje te nie są wymierzone w ludność cywilną ani w obiekty o charakterze religijnym, a ich nadrzędnym celem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i eliminacja zagrożeń terrorystycznych w regionie.

