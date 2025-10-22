Koszmar na wyborach miss! Odczytali wynik, potem wydarzył się dramat

Upokorzenie miss Panamy podczas odczytywania nazwisk kandydatek do finału. Wpadka na Miss Grand International

Ups! Ta sytuacja będzie pewnie nawiedzać nieszczęsną miss w koszmarnych snach. Wpadka, która wydarzyła się podczas odczytywania wyników kolejnego etapu wyborów Miss Grand International, jest teraz hitem mediów społecznościowych. Ale miss Panamy na pewno nie jest do śmiechu. Co się wydarzyło? Zdarzenie miało miejsce podczas eliminacji do finału. Prowadzący odczytywali nazwiska kolejnych kandydatek, które dotarły do ostatniego etapu konkursu. Kolejne piękności wiwatowały i szły dumnie na środek. Sceny. W pewnym momencie ku zdumieniu wszystkich to samo zrobiła Isamar Herrera, reprezentantka Panamy. Cała w uśmiechach, podnosiła ręce i już paradowała ku grupie finalistek, gdy spadł na nią cios. Konferansjerka przerwała ten marsz, mówiąc: „Aaa, przepraszam, zapowiedziałam Miss Grand Paragwaju”.

"Takie rzeczy się zdarzają. To był błąd, a to jest konkurs. Trzeba umieć przegrywać"

Nieszczęsna miss Panamy musiała odwrócić się i odmaszerować na swoje miejsce, a Cecilia Romero, miss Paragwaju dołączyła do pozostałych finalistek. Najwyraźniej Isamar Herrera przesłyszała się i zamiast "Paragwaj" usłyszała "Panama". Jej wpadka wywołała falę pocieszających komentarzy w mediach społecznościowych. „Jestem z Paragwaju i bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało” - pisze jeden z widzów wyborów miss. „Byłaś dobrą kandydatką, idealną za każdym razem, gdy się pokazywałaś, i zasłużyłaś na finał. Jestem pewna, że ​​w twoim życiu wydarzy się coś lepszego” - pociesza inna osoba. Sama Isamar zachowała się z klasą powiedziała po gali: „Takie rzeczy się zdarzają. To był błąd, a to jest konkurs. Trzeba umieć przegrywać i dostrzegać triumf innych”.

🟡🟣¡La pasarela se convirtió en escena de película! 🌟 La representante panameña Isamar Herrera protagonizó un momento que dejó a todos con la boca abierta durante la final del certamen Miss Grand International 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia.Todo ocurrió cuando el… pic.twitter.com/Bn3nDGyS5z— Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) October 18, 2025

