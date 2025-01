Miss Argentyny: "Konkursy są ustawione". Po tym zabrali jej koronę!

Miss Argentyny oskarża władze Miss Universe o ustawianie wyników konkursu! Wielki atak Magalí Benejam, ostra reakcja

Prawda o konkursach miss czy wojna jednej z kandydatek z jurorami, którzy jej nie wybrali? W mediach społecznościowych wybuchła burza po słowach, na jakie poważyła się Miss Argentyny. Magalí Benejam (30 l.) z Kordoby doszła do finału ubiegłorocznego konkursu Miss Universe, a teraz postanowiła upublicznić to, czego tam doświadczyła. A przynajmniej zapewnia, że to wszystko faktycznie miało miejsce. Co napisała uczestniczka konkursu Miss Universe, która reprezentowała Argentynę w 2024 roku? W transmisji prowadzonej na żywo na YouTube z Kingiem Lucho stwierdziła, że wybory miss są ustawiane. „Kiedy ogłosili pierwszą piątkę, zobaczyłam, jak sędziowie patrzą na siebie w dziwny sposób. Zaczęli patrzeć na siebie, jakby chcieli powiedzieć: 'To nie jest to, co wybraliśmy, to nie jest to, co ja wybrałem'. Tak to wyglądało z zewnątrz i wtedy powiedziałam: 'OK, to jest ustawione'. Zawsze było ustawione, każdego roku”.

Gdy Magalí Benejam opublikowała swoje oskarżenia w mediach społecznościowych, przedstawiciele Miss Universe odebrali jej koronę

Ostatecznie Magalí Benejam zajęła zaledwie dwunaste miejsce. Zwyciężczynią ogłoszono 21-letnią Victorię Kjaer Theilvig z Danii, w czołówce znalazła się też 37-letnia Miss Portoryko Jennifer Colón. Według Miss Argentyny przynajmniej ta druga wiedziała, że wygra, a w kuluarach plotkowano, iż wyniki wyborów są ustawiane na dziesięć dni przed finałem. Co na to wszystko władze konkursu? Gdy Magalí Benejam opublikowała swoje oskarżenia w mediach społecznościowych, przedstawiciele Miss Universe odebrali jej koronę najpiękniejszej Argentynki! „Miss Universe Organization ogłasza odebranie tytułu Miss Universe Argentina Miss Magali Benejam. Po dokładnym przeglądzie ostatnich publicznych komentarzy Miss Magali Benejam i w oparciu o nasze podstawowe zasady, postanowiliśmy natychmiast odebrać tytuł Miss Universe Argentina Miss Benejam. Decyzja została podjęta po starannym rozważeniu i jest zgodna z naszym zobowiązaniem do przestrzegania najwyższych standardów postępowania osobistego i zawodowego. Chcemy podkreślić, że działanie to ma na celu ochronę integralności organizacji i możliwości, jakie zapewnia kobietom na całym świecie”. Tymczasem zbuntowana miss nie usunęła ze swoich mediów społecznościowych zdjęć z konkursu ani tytułu „Miss Universe Argentina 2024”!

Sonda Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane? Tak Nie Może niektóre...

This is the time for all Latinos to unite and support Miss 👸🏻Universe 👑Argentina 🇦🇷.. It's unfair that they impeach her just for telling the truth! pic.twitter.com/h0UreKwifx— M.S (@MuradSh14951013) January 4, 2025

Śmieszny scenariusz i uwodzicielska Bullock. Jak dobrze pamiętasz film "Miss Agent"? Pytanie 1 z 11 Jak brzmi angielska nazwa filmu "Miss agent"? Miss Congeniality Congeniality Miss Miss Agent Następne pytanie