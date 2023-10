i Autor: Shutterstock

TO BYŁ ZAMACH?

Koszmarny finał strzelaniny w Brukseli. Nie żyją dwie osoby. "Policja bierze pod uwagę aspekt terrorystycznny"

W centrum stolicy Belgii - Brukseli, doszło do potwornej strzelaniny. Nie żyją dwie osoby, prawdopodobnie to Szwedzi. Media uważają, że był to atak o podłożu terrorystycznym. "Le Soir" pisze, że zamachowiec uciekł w miejsca zdarzenia.