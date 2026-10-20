Koszmarny wypadek w Egipcie! 13 osób zginęło na miejscu, jest wielu rannych

Kolejna tragiczna katastrofa drogowa w Egipcie: na pustynnej trasie doszło do czołowego zderzenia autokaru turystycznego z ciężarówką.

W wyniku tego dramatycznego zdarzenia śmierć poniosło 13 osób, a kolejne 34 zostały ranne, co czyni ten wypadek jednym z najpoważniejszych w regionie.

O szczegółach tego dramatycznego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. 13 osób nie żyje, 34 zostały ranne

Tragiczny wypadek w Egipcie! We wtorek doszło do zderzenia autokaru turystycznego z ciężarówką. Zginęło 13 osób, a kolejne 34 zostały ranne. Do tragedii doszło na zachód od Kairu – poinformował egipski dziennik „Al-Ahram”, cytowany przez agencję AFP. Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości byli pasażerowie autokaru.

Do dramatycznego zderzenia doszło na pustynnej drodze łączącej Kair z miastem Asjut, oddalonym o około 320 kilometrów na południe od egipskiej stolicy.

Tragiczne statystyki wypadków w Egipcie. Tysiące ofiar na drogach

Jak przypomina agencja AFP, tragiczne wypadki drogowe w Egipcie nie należą do rzadkości. Przyczyniają się do nich m.in. zły stan techniczny pojazdów, kiepska infrastruktura drogowa oraz łamanie przepisów przez kierowców. Z danych egipskiego urzędu statystycznego wynika, że w ubiegłym roku na drogach tego kraju zginęło niemal 6 tysięcy osób. Z kolei na początku września na górzystym półwyspie Synaj doszło do wypadku autokaru, w którym życie straciły 22 osoby, w tym 10 obywateli Jordanii.

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