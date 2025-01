Król i królowa w sensacyjnym filmie! "Zakazany romans"

Historia zakazanej miłości w rodzinie królewskiej pokazana w nowym filmie! Król i królowa Norwegii byli jak Romeo i Julia

Nowy film o zakazanej miłości w rodzinie królewskiej i o rodzinnym konflikcie w pałacu! Tym razem nie chodzi o żadne kolejne wywiady Meghan Markle i księcia Harry'ego. Amazon Prime postanowił przypomnieć mało chyba znaną w Polsce, a tymczasem naprawdę ciekawą i wzruszającą historię norweskiej królewskiej pary. W filmie 'Harald and Sonja', którego premiera odbędzie się w Walentynki, zobaczymy Ginę Bernhoft Gorvell w roli Sonji i Sindre Stranda Offerdala grającego Haralda. Dlaczego ta prawdziwa historia była warta ekranizacji? Król Harald i królowa Sonja mają dziś po 88 lat, władają Norwegią od 1991 roku, ale poznali się jeszcze w 1959 roku. Czasy był wtedy zupełnie inne. Dziś niemal nikogo nie gorszy, że przykładowo książę William związał się z Kate Middleton, która nie pochodzi z rodziny arystokratycznej, ale wtedy sytuacja nie była taka łatwa.

Ojciec zabronił księciu Haraldowi związku ze "zwykłą dziewczyną". Latami ukrywali swoją miłość, po dziewięciu latach postawili na swoim

Książęca, a potem królewska para wspominała, że zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. On był 22-letnim, przyszłym królem Norwegii, ona zwykłą studentką, córką właściciela firmy odzieżowej. Ojciec Haralda, król Olaf V, nie wyobrażał sobie, by jego syn poślubił kogoś innego niż jakąś księżniczkę. Gdy dowiedział się o miłości do Sonji, rozkazał Haraldowi zerwać kontakt z ukochaną. Oni jednak spotykali się w sekrecie. W 1964 roku plotki o romansie dotarły do pałacu, czego efektem było publiczne oświadczenie, że następca tronu nie poślubi "zwykłej" osoby. Dziś z trudem mieści nam się w głowach, że o tym, kogo może poślubić Harald, decydowali także ministrowie (jedni byli za, inni przeciw) i premier (był przeciw). Wobec presji para kilkukrotnie schodziła się i rozchodziła, ale ostatecznie Harald postawił ojcu ultimatum, stwierdzając, że jeśli nie dostanie zgody na ślub z Sonją, to pozostanie kawalerem do końca życia. Wtedy król wyraził zgodę na ślub, który odbył się w 1968 roku. Harald i Sonja doczekali się dwójki dzieci, a 23 lata po ślubie zostali królem i królową.

Sonda Co sądzisz o wizycie króla Karola III w Polsce? To ważny gest pokazujący pamięć i solidarność z ofiarami Holokaustu. Symboliczne wydarzenie, które wzmacnia relacje polsko-brytyjskie. Wizyta jak każda inna – nie widzę w niej szczególnego znaczenia. Wolę, gdy takie obchody koncentrują się wyłącznie na ofiarach, a nie na polityce. Nie interesuje mnie to wydarzenie.

His Majesty King Abdullah II and King Harald V discuss ties of friendship between #Jordan and #Norway and means to bolster them, at a meeting attended by Queen Sonja and Crown Prince Haakon 🇯🇴🇳🇴 pic.twitter.com/T0PkN6LuNr— RHC (@RHCJO) March 14, 2022

King Harald and Queen Sonja of Norway set to be the subject of new Amazon Prime drama depicting the nine-year battle for their forbidden romance - and it will be released within weeks https://t.co/hQ1FRlRncK pic.twitter.com/Se9Fv1JSVk— Daily Mail US (@DailyMail) January 27, 2025

