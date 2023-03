i Autor: AP Photo Chciał dać królowi koronę z Burger Kinga

Szok! Król Karol III odmówił przyjęcia korony! Nie do wiary, co stało się w Niemczech

Król Karol III odmówił przyjęcia korony na oczach tysięcy ludzi! To wprost nie do wiary, co zaszło podczas wizyty nowego brytyjskiego monarchy w Niemczech. Król Karol III witał się z tłumem podekscytowanych ludzi na ulicy. Okazało się, że niektórzy fani rodziny królewskiej potrafią bardzo zaskoczyć...