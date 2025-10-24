Krwawy atak niedźwiedzia. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne

Niedźwiedź zabił jedną osobę i ciężko ranił trzy w Japonii. Rekordowy rok ataków

Tragiczny atak niedźwiedzia we wsi Higashinaruse w prefekturze Akita, na północnym wschodzie Japonii! Zakończył się on śmiercią jednej osoby i ciężkim zranieniem trzech kolejnych. Jak informuje agencja Kyodo, to już dziesiąta ofiara śmiertelna ataków niedźwiedzi w Japonii w tym roku. Ponad 100 osób zostało rannych. Do tragedii doszło w ostatni piątek. Niedźwiedź zaatakował dwie osoby pracujące w ogrodzie, a następnie rzucił się na dwóch sąsiadów, którzy próbowali udzielić pomocy poszkodowanym. Wszystkie ofiary zostały poważnie ranne, a jedna z nich nie przeżyła ataku. Służby apelują do mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach górskich i zalesionych.

ZOBACZ TEŻ: Niedźwiedź przyszedł do lokalu wyborczego! "Ruszyły konsultacje społeczne"

Rekordowa liczba ofiar i reakcja władz. Niedźwiedzie atakują w Japonii

Rok 2025 jest najtragiczniejszym w historii Japonii pod względem liczby ataków niedźwiedzi. Minister środowiska Hirotaka Ishihara zapowiedział już zaostrzenie środków bezpieczeństwa. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się w pobliżu sklepów, szkół i parków, atakując nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Jesień to okres, w którym niedźwiedzie szczególnie intensywnie gromadzą zapasy przed zimowym snem – stąd wzrost liczby incydentów. Jednocześnie wyludniające się miasta i wsie – szczególnie na północy kraju – powodują, że granice między siedliskami zwierząt a terenami zamieszkanymi przez ludzi praktycznie się zacierają.

Jeszcze w latach 80. niedźwiedzie w Japonii były na skraju wyginięcia. Nadmierne odstrzały doprowadziły do ich całkowitego zniknięcia z niektórych regionów – ostatni niedźwiedź na wyspie Kiusiu widziany był w 1987 roku. Dziś sytuacja jest odwrotna. Według danych australijskiej sieci ABC, w 2024 roku w Japonii żyło około 44 tys. niedźwiedzi czarnych – trzykrotnie więcej niż w 2012 r. Populacja niedźwiedzi brunatnych na wyspie Hokkaido wzrosła do blisko 12 tys. osobników, co oznacza podwojenie liczby w ciągu trzech dekad.

Sonda Czy spotkałaś/-eś kiedyś niedźwiedzia? Tak Nie

#Japan is seeing a record surge in bear encounters this year, with at least seven deaths since April and more than 100 injuries.Read More: https://t.co/6dr83reXPz#Bears #bearsafety pic.twitter.com/M9k55PJiOP— The American Geographical Society (@AmericanGeo) October 17, 2025

Dokończysz najsłynniejsze przysłowia o zwierzętach? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 Uzupełnij przysłowie: "Gdyby kózka nie skakała, to by... nie złamała" Rączki Nóżki Paluszka Następne pytanie