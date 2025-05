Książę Harry jest chory?! Te słowa mogą niepokoić

Książę Harry znów udzielił wywiadu o rodzinie królewskiej. Lekarze uważają, że potrzebuje pomocy psychologicznej i terapii

Książę Harry już od dawna nie udzielał żadnych sensacyjnych wywiadów o swojej rodzinie, ale teraz znów to zrobił! Niedawno mąż Meghan Markle dał się namówić na rozmowę z BBC, w której żali się na wyrok brytyjskiego sadu, odmawiającego mu mimo złożonej apelacji praw do ochrony policyjnej podczas pobytu w ojczyźnie. Sędzia stwierdził, że jako niepracujący już członek rodziny królewskiej Harry prawo do takiej państwowej ochrony utracił. Książę jest rozgoryczony, jego zdaniem to wszystko spisek. Zdaniem niektórych komentatorów, w tym lekarzy, powiedział zdecydowanie o parę słów za dużo. Stwierdził m.in., że jego ojciec powinien załatwić sprawę ochrony po jego myśli. Jak dodał, „nie wie, ile jeszcze mu [królowi Karolowi] zostało”, nawiązując do walki ojca z rakiem. Opowiadał też o starych, dobrych intrygach", jakie rodzina królewska ma knuć z użyciem ochrony, utrudniając rezygnację z życia w pałacu. Jak zwykle Harry wszędzie widzi spiski i ma się za pępek świata. Według lekarzy wypowiadających się w brytyjskich mediach takich jak Daily Express wszystko to może świadczyć o tym, że Harry potrzebuje terapii, bo może cierpieć na jakieś zaburzenia i mieć problemy natury psychicznej. Dr Raj Persaud z Harley Street napisał: „Mogę tylko mieć nadzieję, że książę Harry otrzymuje dobre rady. Wydaje się, że ma kłopoty i, z szacunkiem, potrzebuje pomocy, aby pójść dalej i naprawdę rozpocząć proces pojednania z rodziną. Niestety, jest to mało prawdopodobne, kontekst kolejnego wściekłego wywiadu w mediach pokazuje jego najwyraźniej zamknięty sposób myślenia”.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi" pełna bardzo intymnych szczegółów z życia rodzinnego, w tym opis fizycznego starcia z księciem Williamem podczas kłótni o Meghan.

“A clinical psychologist has raised concerns about Prince Harry's wellbeing”. It has been obvious to all for a long time that Prince Harry is very deeply disturbed judging by his odd, irrational and hateful behavior and treatment of others. https://t.co/fu1eqDiw0s— Royal Thoughts (@InsightfulWatch) May 4, 2025

