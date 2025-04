Nowa wojna w rodzinie królewskiej! Książę Harry stracił sojusznika?

Książę Harry i Meghan Markle tracą ostatnich sojuszników w rodzinie królewskiej? Księżniczka Eugenia pokazała się z ich wrogiem

Książę Harry i Meghan Markle niemal w ogóle nie kontaktują się teraz z brytyjską rodziną królewską. Po serii zawstydzających wynurzeń w wywiadach i telewizyjnych programach zwłaszcza książę William i księżna Kate nieszczególnie chcą mieć z nimi coś wspólnego. Jednak do niedawna Sussexowie mieli w pałacu sojuszników - kuzynkę Harry'ego i jej męża. Księżniczka Eugenia to 35-letnia córka upadłego księcia Andrzeja i jego byłej żony Sary Ferguson, a zarazem wnuczka królowej Elżbiety II i bratanica króla Karola III. W 2018 poślubiła Jacka Brooksbanka, mają dwójkę kilkuletnich dzieci. W 2023 roku plotkowano nawet, że może zastanawiać się nad przeprowadzką do Ameryki! Teraz nie ma już o tym mowy, za to pojawiły się całkowicie inne plotki. Jeśli wierzyć "The Sun", relacje Harry'ego i Meghan z Eugenią znacznie się ochłodziły. Księżniczka zrobiła coś, co w oczach księcia jest podobno niewybaczalną gafą, a mianowicie pokazała się publicznie z Piersem Morganem, dziennikarzem ostro krytykującym właśnie Meghan Markle i jej męża. Podobno Sussexowie już nie ufają Eugenii, a ich relacje stały się chłodne.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

