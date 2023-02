Kolejna księżniczka ucieka z rodziny królewskiej?! Już ogląda domy w Kalifornii

Kolejna osoba z rodziny królewskiej ucieka do USA?! Księżniczka Eugenia już interesuje się rezydencjami w Kalifornii

Ucieczka Meghan Markle i księcia Harry'ego do Stanów Zjednoczonych okazała się bardzo brzemienna w skutki. Jak pamiętamy, po przenosinach do Kanady, a potem do USA Meghan i Harry raz po raz atakowali rodzinę w wywiadach, programach i książkach, wywołując skandal za skandalem. Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby podobne rzeczy zaczęli robić inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. I bardzo możliwe, że taki właśnie będzie rozwój wydarzeń! Brytyjska prasa aż huczy od plotek o tym, że następni royalsi potajemnie szykują się do ucieczki za ocean. Podobno jeszcze jedna księżniczka w sekrecie bada już temat domów do wynajęcia w Kalifornii. Chodzi o ważną i znaną osobę z rodziny królewskiej, a mianowicie o księżniczkę Eugenię, córkę księcia Andrzeja i jego byłej żony Sary Ferguson. Według "Daily Mail" Meghan Markle wysyła Eugenii oferty nieruchomości w Montecito, gdzie obecnie mieszka. Eugenia interesuje się też domami w West Hollywood. Ameryka nie byłaby dla niej nowością, bo mieszkała tam i pracowała około 10 lat temu.

Księżniczka Eugenia też ucieknie do USA? Rodzina, dzieci księżniczki Eugenii

W 2018 Eugenia poślubiła Jacka Brooksbanka, z którym ma jednego syna, Augusta Filipa Hawke'a Brooksbanka urodzonego dwa lata temu w Londynie. Niedawno ogłosiła, że spodziewa ię drugiego dziecka. "Jesteśmy tak podekscytowani, mogąc podzielić się informacją, że latem ktoś nowy pojawi się w naszej rodzinie" - tak napisała księżniczka Eugenia na swoim koncie na Instagramie. Zamieściła też zdjęcie, na którym jej syn August całuje ją w brzuch. To już zatem oficjalne! W brytyjskiej rodzinie królewskiej już latem 2023 roku pojawi się kolejne royal baby, a urodzi je księżniczka Eugenia, córka upadłego księcia Andrzeja i jego byłej żony Sary Ferguson, a zarazem wnuczka królowej Elżbiety II i bratanica aktualnego króla Karola III. "Księżniczka Eugenia i pan Jack Brooksbank mają przyjemność ogłosić, że spodziewają się swojego drugiego dziecka tego lata. Rodzina jest zachwycona, a August bardzo cieszy się na myśl o byciu starszym bratem" - ogłosił w osobnym oświadczeniu Pałac Buckingham.

Has Princess Eugenie set her sights on Megxit 2.0 with a new life in California? Friends claim Prince Harry and Meghan Markle have been sending Prince Andrew's daughter details of homes close to them in Montecitohttps://t.co/ENb89cw8n1— Flourish gratitude (@song_title) February 5, 2023

