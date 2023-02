Meghan Markle zdradzona?! Tego nie spodziewała się żona księcia Harry'ego

Meghan Markle zdradzona przez sojuszniczkę z Hollywood?! Gwiazdy odwracają się od uciekinierów z rodziny królewskiej

Kiedy Meghan Markle i książę Harry przeprowadzali się trzy lata temu do Ameryki, liczyli na to, że zostaną tam pokochani. Jak wiemy, wielka kariera nie nadeszła, a głośna autobiografia Harry'ego "Spare" czy serial "Harry & Meghan" dla Netflixa były co prawda szeroko komentowane, ale niemal zawsze w negatywny sposób. Publiczne żale na rodzinne sprzeczki nie przypadły do gustu sporej części ludzi, a poparcie dla Meghan Markle i księcia Harry'ego spadło. 44 proc. Amerykanów uważa, że Harry w swojej książce zbyt wiele ujawnił. 31 proc go popiera, a 39 proc zdecydowanie nie, zaś Meghan lubi 26 proc., a 38 proc zdecydowanie nie. W grudniu 38 proc. ankietowanych lubiło Harry'ego. Okazuje się w dodatku, że nie tylko zwykli Amerykanie mają dość uciekinierów z rodziny królewskiej. Ich znajomi z Hollywood również zaczęli się od nich odwracać. Żona księcia Harry'ego została na lodzie - pisze "The Spectator". Wszystko stało się na pewnym bardzo, ale to bardzo ważnym przyjęciu.

Meghan i Harry nie pojawili się na urodzinach u Oprah Winfrey. Już ich nie chcą w wielkim świecie?

Chodzi o przyjęcie urodzinowe Oprah Winfrey. Sławna prezenterka obchodziła je niedano, 29 stycznia. Z tej okazji w jej rezydencji, położonej w sąsiedztwie willi Meghan i Harry'ego, odbyło się eleganckie przyjęcie, na które zaprosiła między innymi Sharon Stone czy Kim Kardashian. Jednak nigdzie nie było widać Markle i księcia! A przecież to właśnie u Oprah udzielili swojego pierwszego sensacyjnego wywiadu, w którym padły oskarżenia o rasizm w rodzinie królewskiej. Czyżby Meghan została zdradzona przez Oprah, która stwierdziła, że w obliczu fali krytyki wobec eks royalsów lepiej nie mieć z nimi nic wspólnego? Tak uważa "The Spectator", podkreślając, jak znaczącą i prestiżową imprezą są urodziny Oprah Winfrey.