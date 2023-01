Będzie nowe royal baby! Brytyjska księżniczka oficjalnie potwierdza

Ukraiński dowódca dostał MILION dolarów spadku! To, co zrobił z pieniędzmi, szokuje!

Nowe dziecko w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Księżniczka Eugenia potwierdza ciążę. Urodzi dziewczynkę?

"Jesteśmy tak podekscytowani, mogąc podzielić się informacją, że latem ktoś nowy pojawi się w naszej rodzinie" - tak napisała księżniczka Eugenia na swoim koncie na Instagramie. Zamieściła też zdjęcie, na którym jej syn August całuje ją w brzuch. To już zatem oficjalne! W brytyjskiej rodzinie królewskiej już latem 2023 roku pojawi się kolejne royal baby, a urodzi je nie księżna Kate, a księżniczka Eugenia, córka upadłego księcia Andrzeja i jego byłej żony Sary Ferguson, a zarazem wnuczka królowej Elżbiety II i bratanica aktualnego króla Karola III. "Księżniczka Eugenia i pan Jack Brooksbank mają przyjemność ogłosić, że spodziewają się swojego drugiego dziecka tego lata. Rodzina jest zachwycona, a August bardzo cieszy się na myśl o byciu starszym bratem" - ogłosił w osobnym oświadczeniu Pałac Buckingham.

Księżniczka Eugenia wywołała falę plotek. Pojawiła się wyraźnie zaokrąglona, kładła rękę na brzuchu

Plotki o tym, że księżniczka Eugenia jest w drugiej ciąży, krążyły od paru tygodni i również o ich pisaliśmy. Plotki podgrzało ostatnie pojawienie się Eugenii z mężem Jackiem Brooksbankiem w Londynie. Ubrana w luźny płaszcz Eugenia wydała się zaokrąglona i raz po raz kładła rękę na brzuchu... "W kuluarach wszyscy o tym mówią. Syn August jest w ich oczach idealny i mają nadzieję jak najszybciej dać mu małą siostrzyczkę" - zdradzało "New Idea" tajemnicze źródło zbliżone do rodziny królewskiej. W 2018 Eugenia poślubiła Jacka Brooksbanka, z którym ma jednego syna, Augusta Filipa Hawke'a Brooksbanka urodzonego dwa lata temu w Londynie. Według "New Idea" teraz Jej Królewska Wysokość Księżniczka Yorku urodzi córkę!

