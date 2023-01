Brytyjska księżniczka jest w ciąży?! "Niedługo przybędzie mała siostrzyczka"

Kolejne royal baby urodzi się w 2023 roku?! Jedna z brytyjskich księżniczek według plotek jest w kolejnej ciąży

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej jest nieustająco monitorowane przez media na całym świecie. Od czasu do czasu pojawiają się plotki na temat domniemanych kolejnych ciąż księżnych i księżniczek. Niekiedy te pogłoski potwierdzają się, a niekiedy zupełnie nie. Jak będzie tym razem? Trudno powiedzieć, ale "New Idea" twierdzi, że ciążę sławnej brytyjskiej księżniczki potwierdzają już źródła zbliżone do rodziny królewskiej. Czy to księżna Kate lub Meghan Markle są w kolejnej ciąży? Nie! Chodzi o księżniczkę Eugenię, córkę upadłego księcia Andrzeja i jego byłej żony Sarah Ferguson.

Księżniczka Eugenia jest w drugiej ciąży?! Tym razem ma urodzić dziewczynkę

W 2018 Eugenia poślubiła Jacka Brooksbanka, z którym ma jednego syna, Augusta Filipa Hawke'a Brooksbanka urodzonego niespełna dwa lata temu w Londynie. Podobno teraz Jej Królewska Wysokość Księżniczka Yorku urodzi córkę! Plotki podgrzało ostatnie pojawienie się Eugenii z mężem Jackiem Brooksbankiem w Londynie. Ubrana w luźny płaszcz Eugenia wydała się zaokrąglona i raz po raz kładła rękę na brzuchu... "W kuluarach wszyscy o tym mówią. Syn August jest w ich oczach idealny i mają nadzieję jak najszybciej dać mu małą siostrzyczkę" - zdradza tajemnicze źródło...

Ok maybe it’s me, but i think #AugustBrooksbank is about to get a sibling here, #PrincessEugenie looks like she’s pregnant 🤰 pic.twitter.com/KwOHUncg9I— Henry_Rachel_Archie_Lili🙏🏾 (@jozzzaphen) December 21, 2022

