Meghan Markle szykuje nowy skandal na 2023 rok! Ujawniono sekret żony księcia

Książę Harry i Meghan Markle raz po raz wytaczają ciężkie działa przeciwko rodzinie królewskiej. A brytyjska prasa ostrzega - to dopiero początek. "Daily Mail" pisze o sekretnych planach księcia Harry'ego i Meghan Markle. Jak się okazuje, serial dla Netflixa i mająca ukazać się za kilka dni autobiografia księcia to wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy skandal w rodzinie królewskiej dopiero wybuchnie, ponieważ według najnowszych doniesień... Meghan Markle również pisze książkę! Według nieoficjalnych doniesień mają to być pamiętniki, w których w brutalnie szczery sposób żona księcia Harry'ego opisze swoje zmagania z rodziną królewską... Jest to podobno element umowy, jaką Meghan i Harry podpisali z wydawnictwem Penguin jeszcze w 2021 roku.Zgodnie z tą umową Meghan Markle i książę Harry napiszą dla Penguina łącznie cztery książki. Pierwszą była "Ławka", książka dla dzieci napisana przez Meghan, drugą - mająca ukazac się 10 stycznia 2023 roku autobiografia księcia Harry'ego "Spare". Trzecie dzieło książęcej pary ma być związane z modną dziedziną "wellness", czyli będzie opowiadać o zdrowym życiu. Całą serię według doniesień brytyjskiej prasy zwieńczy skandalizująca książka Meghan o brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Już 10 stycznia premiera autobiografii księcia Harry'ego "Spare". Sensacyjne informacje. Harry i Meghan mają kłopoty?

Meghan Markle i książę Harry wywołali ostatnio burzę premierą swojego serialu dokumentalnego dla Netflixa. W "Harry & Meghan" pokazali siebie jako ofiary rodziny królewskiej i prasy, jednak nie przedstawili zbyt wiele przekonujących konkretów, zwłaszcza przykładów rasizmu, o który nadal oskarżają royalsów. Ale to nie wszystko. Przecież już 10 stycznia 2023 roku ukaże się autobiografia księcia Harry'ego "Spare". Ma 416 stron i z pewnością można spodziewać się kolejnych żali na życie w pałacu. Z przecieków już teraz wynika, że nie zabraknie sensacyjnych stwierdzeń i pikantnych zwierzeń. Ostatnio jednak "New Idea" ujawnił, że autobiografia księcia trafiła na wyprzedaż jeszcze przed premierą! W razie złożenia zamówienia przed 10 stycznia klienci mogą liczyć na upusty. A przecież wszystko miało się bez problemu sprzedać na pniu... Czyżby przedsprzedaż książki księcia Harry'ego nie szła zbyt dobrze? Skoro zdecydowano się na wyprzedaż już teraz, to wiele na to wskazuje.

Now for MEGHAN'S Memoir! Royal Family faces fresh onslaught with Duchess of Sussex 'set to release her own tell-all book' - after Harry's upcoming autobiography, which 'lets Charles off l...via https://t.co/NnhIRvXp0L https://t.co/aftoGLOITB— Antoinette (@Antoine34607679) January 1, 2023

