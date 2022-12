Premier wypowiedział się o Meghan Markle i księciu Harrym! Jednoznaczne słowa

Brytyjski premier jasno o oskarżeniach Meghan Markle i księcia Harry'ego o rasizm. "Absolutnie nie wierzę w to, że Wielka Brytania to kraj rasistowski"

Meghan Markle i książę Harry niedawno wywołali wielką burzę swoim serialem dla Netflixa. Powtórzono tam kilkakrotnie wysuwane już przez nich oskarżenia o rasizm w brytyjskiej rodzinie królewskiej, a także w Wielkiej Brytanii w ogóle. Nagonka na Meghan była intrygą pałacu i prasy, a chodziło w niej między innymi o kolor skóry - takie tezy znajdują się w "Harry & Meghan", choć dowodów nie przedstawiono. Pałac nie komentuje serialu. Ale pośrednio zrobił to brytyjski premier. Rishi Sunak został poproszony o komentarz do niedawnego skandalu, jaki wybuchł wokół Meghan i Jeremy'ego Clarksona. Clarkson bardzo ostro skomentował poczynania Markle i był za to powszechnie krytykowany. Co na to premier? "Widziałem, co zostało powiedziane. Absolutnie nie wierzę w to, że Wielka Brytania to kraj rasistowski. I mam nadzieję, że moje słowa jako pierwszego brytyjskiego premiera azjatyckiego pochodzenia mają swoją wagę" - mówił Sunak, który ma hinduskie korzenie. "Wiecie, jestem naprawdę dumny z mojego kraju, jego kultury, wytrwałości, piękna. I tak naprawdę to przywilej wspierać Wielką Brytanię i jej instytucje takie jak monarchia, kiedy gdzieś wyjeżdżam" - zakończył premier.

Jeremy Clarkson o Meghan Markle: "Marzę o dniu, w którym ona będzie zmuszona do paradowania nago po ulicach każdego miasta, obrzucana ekskrementami". Teraz się tłumaczy

Do chóru krytyków księżnej dołączył niedawno Jeremy Clarkson. Sławny brytyjski dziennikarz motoryzacyjny w felietonie dla "The Sun" napisał tak: "W nocy nie mogę spać, bo leżę tam zgrzytając zębami i marząc o dniu, w którym ona będzie zmuszona do paradowania nago po ulicach każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy będą skandowały "Wstyd!" i obrzucały ją grudkami ekskrementów". Do telewizji napłynęły tysiące skarg, wielu celebrytów publicznie broniło Meghan. Wielu chciało, by wyrzucić Clarksona z telewizji, bo posunął się po prostu za daleko. Co on na to? Nie przeprasza, ale skasował swój tekst z internetu i trochę się pokajał: "Ojej. Wdepnąłem w to. W moim felietonie napisałem o Meghan i zrobiłem niezręczne odniesienie do sceny w "Grze o tron" i to zostało źle odebrane przez wielu ludzi. Jestem przerażony tym, że sprawiłem tak wiele bólu i w przyszłości będę ostrożniejszy" - napisał na Twitterze.

Q: Jeremy Clarkson has been criticised for comments he made about Meghan Markle.. do you feel that a lot of commentators think misogyny & racism is acceptable in some of our newspapers?Rishi Sunak: "Language matters.. I absolutely don't believe that Britain is a racist country" pic.twitter.com/YaszlaqTbz— Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) December 19, 2022

