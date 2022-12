Szokujące słowa gwiazdora o Meghan Markle! "Chcę by była naga na ulicy i obrzucana ekskrementami!". Teraz się kaja

Jeremy Clarkson o Meghan Markle: "Marzę o dniu, w którym ona będzie zmuszona do paradowania nago po ulicach każdego miasta, obrzucana ekskrementami". Teraz się tłumaczy

Chciał zgromić Meghan Markle, a tymczasem zrobił jej nieświadomie wielką przysługę w najlepszym możliwym momencie. Żona księcia Harry'ego jak wiadomo nie ma dobrej prasy, a ostatni serial, jaki razem zrobili dla Netflixa wywołał jeszcze większą lawinę krytyki. Trudno było znaleźć choć jeden artykuł pochwalający Meghan Markle i ów program, a w komentarzach widzów może jeden na kilkadziesiąt był choć trochę pozytywny. Do chóru krytyków księżnej dołączył także Jeremy Clarkson. Sławny brytyjski dziennikarz motoryzacyjny w felietonie dla "The Sun" mocno jednak popłynął. Napisał tak: "W nocy nie mogę spać, bo leżę tam zgrzytając zębami i marząc o dniu, w którym ona będzie zmuszona do paradowania nago po ulicach każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy będą skandowały "Wstyd!" i obrzucały ją grudkami ekskrementów". Za mocno? Na to wygląda... Do telewizji napłynęły tysiące skarg, wielu celebrytów publicznie broni Meghan.

Jeremy Clarkson kaja się po skandalicznym artykule. Wyrzucą go z pracy przez tekst o Meghan Markle?

Wielu chce, by wyrzucić Clarksona z telewizji, bo posunął się po prostu za daleko. Co on na to? Nie przeprasza, ale skasował swój tekst z internetu i trochę się pokajał: "Ojej. Wdepnąłem w to. W moim felietonie napisałem o Meghan i zrobiłem niezręczne odniesienie do sceny w "Grze o tron" i to zostało źle odebrane przez wielu ludzi. Jestem przerażony tym, że sprawiłem tak wiele bólu i w przyszłości będę ostrożniejszy" - napisał dziennikarz na Twitterze. Upiecze mu się? Jedno jest pewne - choć tego nie chciał, pomógł Meghan lepiej niż najdroższy PR-owiec świata...

Sonda Co myślisz o tekście Clarksona na temat Meghan Markle? Był za mocny, ale zgadzam się z nim Był ohydny Był świetny

NO Jeremy Clarkson. Not on any level, in any circumstance, is it ok to write this stuff about any woman & absolutely NO to "everyone who's my age thinks the same" No no no. We absolutely do NOT think the same.Listen to the noise Jeremy. The crowds are chanting "shame on YOU" pic.twitter.com/OzCt9lHG16— Carol Vorderman (@carolvorders) December 18, 2022

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate? Pytanie 1 z 10 Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej? 2868 3999 1898 Dalej