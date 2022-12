Szok! Król Karol III wyciąga rękę do Harry'ego? Chodzi o koronację i synka Meghan Markle

Kabajewa w szaleńczym tańcu! To szok, co wyrabiała na otwarciu hali sportowej

"To było przerażające, gdy mój brat krzyczał na mnie, a mój ojciec mówił rzeczy, które po prostu nie były prawdą. A moja babcia, wiesz, spokojnie siedziała tam i przyjmowała to wszystko do siebie" - takie słowa wypowiada książę Harry w jednym z odcinków dokumentu Netfliksa. Odnosi się do spotkania, do jakiego doszło między członkami rodziny królewskiej na początku 2020 r., podczas którego ustalano warunki rezygnacji jego i Meghan z pełnienia obowiązków w monarchii. Dotychczas wypuszczono już sześć odcinków sensacyjnej dokumentalnej produkcji "Harry i Meghan" i na razie ani Pałac Buckingham, ani Pałac Kensington, w którym urzęduje obecnie książę William, brat Harry'ego, nie skomentowały rewelacji, jakie się w niej pojawiają.

Harry i Meghan zaproszeni na koronację. "Karol kocha obu synów"

Brytyjskie media, powołując się na informatorów z otoczenia najważniejszych osób w monarchii, donoszą, że król Karol III i książę William nie mają zamiaru "wdawać się w słowno-medialne starcia z Harrym, gdyż uważają, że zaszkodziłoby to godności korony". Rozpisują się też o "gałązce oliwnej", jaką wyciągnął do młodszego syna król. Karol III zaprosił podobno Harry'ego i Meghan na swoją koronację. "Monarcha jest dotknięty zarzutami Harry'ego, ale wciąż kocha obu swoich synów i ma nadzieję, że kiedy kurz opadnie, uda się zostawić przeszłość za sobą i odbudować rodzinne relacje" - pisze "Daily Mail".

Koronacja ojca czy urodziny syna? Co wybierze Harry?

Pytanie brzmi, czy z niego skorzystają. Kluczowa może okazać się data uroczystości. Koronację króla zaplanowano bowiem na 6 maja 2023, czyli dzień, w którym Archie, syn Meghan i Harry'ego, a wnuk Karola III, będzie obchodził czwarte urodziny. Może więc być tak, że rodzice małego Archiego zamiast brać udział w ogólnonarodowym wydarzeniu, będą woleli kameralnie świętować urodziny ukochanego syna. To będzie kolejny cios w króla?

Harry and Meghan will be invited to the coronation of King Charles next year, despite the deepening rift over the couple's Netflix documentary | @ursulaheger pic.twitter.com/6mb6ftYzlV— 10 News First (@10NewsFirst) December 17, 2022

