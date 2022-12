Był bandziorem z mafii, teraz jest biskupem. Jego kumplem jest książę William!

Kabajewa w szaleńczym tańcu! To szok, co wyrabiała na otwarciu hali sportowej

Historia życia Micka Fleminga, 56-letniego duchownego, który pomaga najbardziej potrzebującym, biednym, uzależnionym i skrzywdzonym, jest nieprawdopodobna. Jak podaje "The Sun", urodzony w katolickiej rodzinie w Burnley, dorastał w bardzo kochającym domu, pod opieką rodziców i w towarzystwie trzech sióstr. Wszystko jednak zmieniło się, że gdy jako 11-letni chłopiec został zgwałcony przez nieznanego napastnika, kiedy wracał ze szkoły. Gdy następnego dnia chciał wyznać rodzicom, jak został skrzywdzony, jedna z jego sióstr zmarła w wyniku ataku astmy. Wówczas postanowił, że nie będzie im dokładać trosk i nie powiedział im o brutalnym gwałcie.

Dawny narkoman biskupem. "Od dzieci biła jasność"

Aby jakoś radzić sobie z traumą i narastającym gniewem, Mick szybko zaczął brać narkotyki, a w wieku 14 lat handlował nimi i okradał sklepy. "Przed dwudziestką był już uzależnionym, podróżującym po kraju jako egzekutor długów dla mafii gangsterem". Potem jednak wydarzyło się coś, co zaczęło go "sprowadzać na dobrą drogę". "Zostałem wysłany z bronią w ręku, by odebrać pieniądze od jednego człowieka. Na miejscu zastałem go trzymającego na rękach dwójkę dzieci w wieku 5 i 7 lat. Uderzyła mnie jasność promieniująca z tych dzieci, w jednym momencie mnie oślepiła, nic nie widziałem, wyszedłem stamtąd" - cytuje go "The Sun". Nawrócony narkoman przyznaje, że po tym incydencie próbował się zabić, nie miał jednak odwagi.

Były przestępca uwierzył w Boga: "Odwiedził mnie anioł"

Dwa razy w swoim życiu został aresztowany za morderstwo, za każdym razem jednak udawało mu się uniknąć kary. W końcu trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, a gdy z niego wyszedł przeżył kolejne "objawienie". "Odwiedził mnie anioł i kazał mi stanąć pod ceglaną ścianą w centrum miasta Burnley o godzinie 19. Gdy miejski zegar wybił tę godzinę, podszedł do mnie pracownik schroniska dla bezdomnych i zaprosił na spotkanie". To wtedy Mick stwierdził, że będzie pomagać takim, jak on sam. Poszedł na studia, został duchownym, teraz prowadzi centrum pomocy narkomanom, bezdomnym i uzależnionym. Karmi najbiedniejszych, pomaga im wyjść z nałogów i przyznaje: "Zrobiłem w życiu tyle samo złego, co dobrego".

Brytyjski książę wspiera byłego gangstera. "To poruszające"

Teraz wydał książkę, w której szczegółowo opisuje całe swoje skomplikowane życie, a przedmowę do niej napisał sam książę William. To on i jego fundacja sponsorują działania byłego, nawróconego przestępcy. "To, co robi jego organizacja, jest poruszające. Daje schronienie i poczucie bezpieczeństwa tak wielu osobom. To niezwykłe" - pisze przyszły król Wielkiej Brytanii.

“A lady the other day, she put her arms around me, crying, because we put some heating on for her,” said the pastor, Mick Fleming, who runs the church and the associated Church on the Street charity from a space that used to be a gym. https://t.co/hILZsiIPnm— William Booth (@BoothWilliam) December 17, 2022

Sonda Kto jest bardziej przystojny, William czy Harry? William Harry