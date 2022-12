Księżna Kate "zraniona i smutna". Powodem zdrada księcia

Sekretny dramat księżnej Kate. Nie wie, jak książę mógł ją zdradzić. On postanawia milczeć

Księżna Kate to jedna z najbardziej lubianych postaci z brytyjskiej rodziny królewskiej. Gdy pojawia się publicznie, to u boku męża, księcia Williama, czy samodzielnie, niemal zawsze jest uśmiechnięta od ucha do ucha. Mogłoby się zdawać, że w jej życiu brakuje poważniejszych trosk. Lecz jak informuje teraz "US Weekly", jest zupełnie inaczej! A wszystko przez Meghan Markle i księcia Harry'ego. Jak pamiętamy, książęta Sussex wywołali niedawno skandal premierą swojego serialu dla Netflixa. Oskarżyli tam rodzinę królewską o rasizm i spiskowanie przeciwko Meghan w celu ukrycia innych afer. "Nie mieli problemu z tym, żeby kłamać w obronie mojego brata, ale mieli z tym, by mówić prawdę w mojej obronie" - mówił Harry w programie, oczywiście mając na myśli księcia Williama. Do tego w pierwszym zwiastunie serialu podczas skarg Meghan i jej męża na życie w pałacu pokazano ujęcie twarzy Kate, która patrzy lodowatym spojrzeniem.

"Jak mógł jej to zrobić? Zwłaszcza, że byli tak blisko". Księżna Kate ma żal do księcia Harry'ego

Według źródeł zbliżonych do rodziny królewskiej księżna Kate nie może tego wszystkiego znieść! Ma wrażenie, że książę Harry dopuścił się zdrady nie tylko wobec całej rodziny królewskiej, ale w szczególności wobec niej. "Kate czuje się zraniona i zdradzona przez to, że Harry mógł jej to zrobić, zwłaszcza, że oni byli wcześniej tak blisko" - ujawnia anonimowo osoba związana z rodziną królewską. Jak dodaje, mimo to książę William nie zamierza w żaden sposób odnosić się do rewelacji Meghan Markle i księcia Harry'ego z ich serialu dla Netflixa.

