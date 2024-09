Księżna Kate i William wybaczyli Harry'emu, ale nie Meghan?! Poważny znak

Księżna Kate i książę William po raz pierwszy od 2021 roku publicznie złożyli życzenia urodzinowe księciu Harry'emu. Ale... wycięto ze zdjęcia Meghan Markle!

Książę Harry sensacyjną autobiografią "Ten drugi" zdaniem wielu pogrzebał swoje szanse na naprawienie relacji z brytyjską rodziną królewską, a kolejne wywiady udzielane w mediach dolewały oliwy do ognia. Ostatnio Meghan Markle w drugą rocznicę śmierci Elżbiety II zachwycała się publicznie "nowym, szczęśliwym rozdziałem w swoim życiu", co tylko podgrzało atmosferę konfliktu. Jednak o dziwo, może nadejść i pozytywne ocieplenie! Tyle, że nie dotyczy ono Meghan Markle, a tylko jej męża. Wiele wskazuje na to, że w relacjach między księżną Kate i księciem Williamem a księciem Harrym nastąpiło pewne ocieplenie. Jednak nic nie wskazuje na to, by podobnie miało się stać z lodowatymi relacjami, jakie ma obecnie z rodziną królewską Meghan Markle. Co się stało? To konkretny znak, jaki dali Kate, William, a nawet król i królowa!

Jak zauważyli obserwatorzy królewskiego życia, zdjęcie Harry'ego to fragment większej całości

Otóż po raz pierwszy od 2021 roku księżna Kate i książę William publicznie złożyli księciu Harry'emu życzenia urodzinowe. 15 września Harry skończył równo czterdzieści lat. "Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex!" - napisali Kate i William na swoim oficjalnym koncie na Instagramie, udostępniając post pokazany przez również oficjalny profil The Royal Family, na którym informacje na temat swojej działalności zamieszczają król Karol III i królowa Camilla. Jak zauważyli obserwatorzy królewskiego życia, zdjęcie uśmiechniętego Harry'ego, które wykorzystano we wpisie z życzeniami, to fragment większej całości. Na oryginalnej fotografii obok księcia siedzi jego żona Meghan Markle, ale rodzina królewska wycięła ją ze zdjęcia! To chyba wyraźny sygnał, że o ile Harry może liczyć na cień sympatii royalsów, to Meghan niekoniecznie...

Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex! https://t.co/ZKJbYDmV6L— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 15, 2024

