Meghan Markle o "nowym rozdziale w życiu"! Wymowna data, w tle zdjęcie Harry'ego

Meghan Markle o "nowym, radosnym rozdziale w życiu" w rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. Niezręczna przemowa żony Harry'ego u Oprah Winfrey

Meghan Markle i książę Harry nadal nie mogę rozkręcić swojej kariery w Stanach Zjednoczonych. Chwytali się już wielu zajęć, ale o wszystkim szybko słuch ginął, tak jak ostatnio o firmie Meghan, która miała sprzedawać dżemy. Jak to w showbiznesie, Sussexowie muszą od czasu do czasu o sobie przypominać. A ulubioną formą takiego przypominania jest dla Meghan Markle wygłaszanie wzniosłych mów. Nie mogła więc przegapić takiej okazji, jak spotkanie zorganizowane w kalifornijskim klubie książki należącym do Oprah Winfrey, starej znajomej uciekinierów z rodziny królewskiej. Podczas spotkania Meghan wskoczyła na środek pokoju, chwyciła mikrofon i ujawniła, że wkracza w nowy „rozdział radości” w swoim życiu. "Patrzę na ten czas w moim życiu jako na czas radości. Im bardziej jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie, naprawdę, prawdziwie je rozpoznać i być wdzięcznym za nie, tym bardziej musisz być wdzięczny za wszystkie jego aspekty. Moim zamiarem jest cieszyć się tym rozdziałem życia i być w stanie kochać każdą jego część najlepiej, jak potrafię” - wieszczyła Meghan, a w tle widniała oczywiście sensacyjna autobiografia jej męża. Nie byłoby w tym wszystkim nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż Meghan wygłosiła tę mowę w drugą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. Wypadło nieco niezręcznie...

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Lód stał się jeszcze bardziej lodowaty.

