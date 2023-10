Książę Harry tęskni za dawnym życiem? "Meghan jest sfrustrowana"

Katastrofa we Włoszech. Autokar spadł z wiaduktu. Co najmniej 21 ofiar

Książę Harry marzy o powrocie do Wielkiej Brytanii i nowym domu w Londynie? "Meghan jest już sfrustrowana"

Kolejne doniesienia o kłopotach w raju Meghan Markle i księcia Harry'ego! Tym razem swoje trzy grosze do dramy w brytyjskiej rodzinie królewskiej dołożył niejaki Mark Boardman, komentator życia celebrytów. Jak ujawnia magazynowi Ok! królewski badacz, w "drużynie Sussexów" coraz bardziej widać podziały i pęknięcia. Meghan Markle ma inne cele w życiu, niż książę Harry i podobno zupełnie inne marzenia. Chodzi o kłopoty, które książęca para ma zarówno w ojczyźnie księcia, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie ich kariera nie rozwinęła się tak doskonale, jak tego oczekiwali. Jednak twarda i dążąca do celu Meghan Markle nie zamierza się poddawać i nadal jest przekonana, że "marka" jej i męża może odnieść wielki sukces. Ona patrzy w przyszłość, a on w przeszłość - przekonuje pałacowy analityk. Mark Boardman twierdzi, że książę tęskni przede wszystkim za swoimi dawnymi przyjaciółmi i bardzo chciałby mieć dom w Londynie. Jak wiadomo, król Karol III eksmitował go z Frogmore Cottage i teraz Harry nie ma żadnej własnej nieruchomości w ojczyźnie. Tymczasem Meghan chce całkiem odciąć się od przeszłości w Anglii.

"Meghan jest sfrustrowana faktem, że Harry chce odzyskać swoje dawne życie”

"Bez wątpienia książę Harry tęskni za swoimi dawnymi przyjaźniami. Meghan jest sfrustrowana faktem, że Harry chce odzyskać swoje dawne życie” – powiedział Mark Boardman. „Meghan kocha Harry'ego, ale chce wydobyć z niego tę lepszą stronę. Całkiem jasno określa role, które powinni wspólnie pełnić. Ludzie chcą być świadkami przemiany Harry'ego, a nie powrotu do jego poprzedniego, imprezowego stylu życia, co mogłoby przyciągnąć uwagę mediów” - dodaje. Krótko mówiąc - Meghan podobno chce nowego Harry'ego, a on chciałby być tym dawnym Harrym.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej

Sonda Jesteś Kate czy Meghan? Jaki jest twój wynik? Kate Meghan