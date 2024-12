Księżna Kate daje światu znaki! Oto one, zamiary są jasne

Księżna Kate jest całkowicie gotowa, by zostać królową. Historyk ujawnił pewien ważny znak

Każde publiczne pojawienie się księżnej Kate staje się teraz pretekstem do zastanawiania się nad tym, jak czuje się żona księcia Williama i czy na pewno poważna choroba, z jaką dopiero co się zmagała, jest już tylko złym wspomnieniem. Wszyscy cieszą się, gdy Kate pojawia się uśmiechnięta i wypoczęta i martwią o nią, gdy wydaje się smutna i zmęczona. Teraz pojawiły się nowe doniesienia o księżnej Kate! To z pewnością będzie napawać optymizmem brytyjskich poddanych i fanów rodziny królewskiej. Tuż przed Świętami ekspert od pałacowego życia ujawnił amerykańskiej prasie, że księżna Kate daje światu pewne sekretne znaki, które świadczyć mogą tylko o jednym - mimo niedawnej walki z chorobą jest w pełni gotowa na zostanie królową Brytyjczyków, kiedy tylko nadejdzie moment wzięcia na siebie tego obowiązku. „Powiedziano mi, że czuje się lepiej, a świadczą o tym nieco częstsze wizyty… ale to było dla niej absolutnie druzgocące i bardzo trudne, a ona jeszcze nie wyszła z tarapatów” — powiedział Page Six Hugo Vickers, historyk i przyjaciel rodziny królewskiej. "Catherine jest tak gotowa, jak tylko to możliwe, by zostać królową” — dodał Vickers. Branie na siebie większej ilości publicznych obowiązków to ewidentny znak tego, że w razie potrzeby Kate weźmie na siebie ten najważniejszy.

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

