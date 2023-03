Księżna rozwodzi się z księciem?! Plotki narastają, jest oficjalne stanowisko

Książę Monako i księżna Charlene są w separacji i chcą się rozwieść? Jest oficjalne stanowisko w sprawie szalejących plotek

O tym małżeństwie plotkuje się, odkąd tylko zostało zawarte. W 2011 roku pływaczka Charlene Wittstock wyszła za mającego reputację niepoprawnego playboya Alberta, księcia Monako. Na ślubie płakała - oficjalnie ze szczęścia, nieoficjalnie dlatego, że uniemożliwiono jej ucieczkę sprzed ołtarza i wywołanie skandalu. Potem plotki tylko narastały, ale zawsze były dementowane. Teraz powróciły! Charlene po długim pobycie w rodzinnym RPA pełni już obowiązki książęce, ale ostatnio była długo niewidziana. Pojawiła się, lecz bez obrączki. A magazyn Royaute pisze, że Charlene i Albert są już w separacji i szykują się do rozwodu. Przedstawiciele pary nazwali te doniesienia "złośliwymi plotkami" i stanowczo im zaprzeczyli.

Charlene Wittstock i książę Albert. Małżeństwo wstrząsane skandalami

Fatalny stan małżeństwa księcia i księżnej Monako to temat plotek, które krążą po świecie dosłownie od dnia ich ślubu w 2011 roku. Zapłakana Charlene nie wyglądała na szczęśliwą i podobno chciała uciec sprzed ołtarza... Potem zdawało się, że para jednak będzie razem. Charlene i Albert doczekali się dzieci, 8-letnich dziś bliźniąt Gabrielli i Jacquesa. Ale plotki o kolejnych zdradach i nieślubnych dzieciach znanego z hulanek i swawoli księcia powracały. A mniej więcej dwa lata temu skandal nabrał rumieńców. Charlene wyjechała do rodzinnego RPA, oficjalnie by doglądać swojej fundacji ratującej nosorożce. Wizyta przeciągnęła się niemal do roku, oficjalnie z powodu poważnej infekcji uniemożliwiającej podróże, na jaką zapadła księżna, nieoficjalnie - przez kolejnego nieślubnego potomka Alberta.

Sonda Czy Charlene powinna rozwieść się z Albertem? Tak Nie

Princess Charlene breaks cover after denying divorce rumours with husband Prince Albert https://t.co/7adEUZ0OTc— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 24, 2023

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Dalej