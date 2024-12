Minister obrony Holandii powiedział, że Ukraina przegrywa wojnę. Bardzo duże postępy wojsk Władimira Putina

Wojna na Ukrainie nie ma końca, a mimo wielkiej pomocy zachodniej ostatnie doniesienia mówią o postępach rosyjskich wojsk. Wygląda to tak, jakby Rosja chciała ugrać jak najwięcej przed rozpoczęciem kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, który przynajmniej według własnych deklaracji zamierza dążyć do szybkiego rozpoczęcia rozmów pokojowych, a nieoficjalnie - chce pozwolić Putinowi na jakąś formę oficjalnej aneksji aktualnie okupowanych ziem. Kto ostatecznie wygra wojnę na Ukrainie? Teraz na ten temat wypowiedział się minister obrony Holandii. Ruben Brekelmans nie ma optymistycznych prognoz. Jego zdaniem obecnie wszystko wskazuje na to, że Rosja ma przewagę i „można nawet powiedzieć, że Ukraina przegrywa wojnę” - powiedział szef resortu obrony Holandii podczas debaty w parlamencie Holandii cytowany przez agencję ANP.

Rosjanie zajmują coraz więcej terytorium, atakują infrastrukturę energetyczną. "Siła militarna Rosji rośnie”

Dlaczego zdaniem Rubena Brekelmansa Rosja ma obecnie przewagę w wojnie na Ukrainie? Jak sprecyzował holenderski minister, Rosjanie zajmują coraz więcej terytorium Ukrainy, stale atakują infrastrukturę energetyczną kraju, co zwłaszcza wobec nadchodzącej zimy ma kluczowe znaczenie, a poza tym "siła militarna Rosji rośnie”. Rzeczywiście, w listopadzie Ukraina straciła na rzecz rosyjskiego agresora najwięcej ziemi od początku inwazji. W obwodzie donieckim Putin przez jeden miesiąc powiększył obszar okupowanego terytorium. Minister obrony Holandii bynajmniej nie uważa, by zawieszenie broni rozwiązało problem. Jego zdaniem ewentualne porozumienie tylko zachęciłoby Putina i ten mógłby zagrozić państwom bałtyckim.

