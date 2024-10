Kuba Rozpruwacz był Polakiem?! Szokująca teoria o fryzjerze

Tramwaj wjechał w sklep! Co najmniej cztery osoby są ranne

Historie kryminalne sprzed lat do dziś fascynują wielu ludzi. Jak człowiek może przeobrazić się w taką bestię, jak Ted Bundy czy Jeffrey Dahmer? Szczególnie intrygują te historie kryminalne, których po dziś dzień nie udało się wyjaśnić. Nie wiemy nadal, co tak naprawdę stało się z Iwoną Wieczorek, ale także kim był seryjny morderca zwany Zodiakiem, który grasował na przełomie lat 60. i 70. XX wieku lub Kuba Rozpruwacz, XIX-wieczny zabójca pięciu kobiet. Właśnie z Kubą Rozpruwaczem, który w ciągu kilku miesięcy 1888 roku zabił pięć ulicznych prostytutek, związana jest pewna teoria, o której napisało brytyjskie "Metro". Jak się okazuje, już od 1903 roku Scotland Yard podejrzewał, iż w sprawie seryjnego mordercy z Wysp jest pewien polski wątek. Choć niektóre domysły mówiły nawet o kimś z brytyjskiej rodziny królewskiej, a konkretnie o księciu Albercie Wiktorze, wnuku królowej Wiktorii, to pewien śledczy od początku wskazywał na pewnego fryzjera z Polski.

George Chapman, czyli Seweryn Kłosowski, otruł trzy kolejne żony i w 1903 roku został za to skazany na kare śmierci

Jeszcze w 1903 roku FG Abberline, detektyw Scotland Yardu, który zajmował się sprawą Kuby Rozpruwacza, wyznał podczas konferencji prasowej, iż jego zdaniem tym seryjnym mordercą był niejaki George Chapman. „Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to jest człowiek, którego tak usilnie staraliśmy się złapać” – powiedział Abberline. Kim był Chapman? Urodził się w Polsce w 1865 roku jako Seweryn Kłosowski i wyprowadził do Londynu, gdzie pracował jako fryzjer i przyjął brytyjsko brzmiące nazwisko. Miał cztery żony, z których trzy zmarły w podejrzanych okolicznościach. Okazało się wówczas, że wszystkie zostały otrute. Jedynym motywem fryzjera była chęć mordowania i posiadania władzy nad ofiarami, bo zysków finansowych raczej z mordów nie miał. Chapman został aresztowany i powieszony w 1903 roku. Czy był Kubą Rozpruwaczem? Tę tajemnicę zabrał do grobu. Być może jakieś nowe badania będą mogły potwierdzić tę teorię lub jej zaprzeczyć.

