Lalka mordowała mężczyzn! Policja pokazała ją w kajdankach

Co się stało?!

Piękna seryjna morderczyni aresztowana w Kolumbii. 23-letnia Karen znana jako Lalka mordowała z zemsty i na zlecenie gangów

Seryjna morderczyni zatrzymana w Kolumbii! Karen Julieth Ojeda Rodriguez (23 l.) była postrachem całego kraju, w szczególności regionu zwanego Santander, w którym co trzy dni zgłaszane jest zabójstwo, choć mieszka tam tylko 1,3 miliona ludzi. Miała pseudonim „La Muñeca”, co oznacza „Lalka”. Zabijała czasami z zemsty, a czasem dla pieniędzy. "Pracowała" dla karteli narkotykowych, ale i w życiu prywatnym nie miała litości. Ostatnią ofiarą krwawej 23-latki jest jej były chłopak, z którym pokłóciła się o pieniądze. Deyvy Jesus został zamordowany w lipcu po tym,mjak wpadł w gangsterską zasadzkę w miejscowości Piedecuesta. Wcześniej kłócił się przez telefon z "Lalką" i najwyraźniej była para nie doszła do porozumienia. 23-letnia Karen zabiła dawnego ukochanego bez skrupułów. Został na jej zlecenie zastrzelony przez dwóch mężczyzn na motocyklach.

„Te aresztowania oznaczają postęp w rozbijaniu struktur przestępczych odpowiedzialnych za ostatnie zabójstwa”

Ale to był tylko wierzchołek góry lodowej. Jak podaje Libertad Digital, według policji, która pokazała w sieci zdjęcia z aresztowania zabójczyni, "Lalka" zamieszana jest w całą serię głośnych morderstw związanych z działalnością gangów w gminie Barrancabermeja i współpracę z organizacją przestępczą Los de la M. Na zdjęciach widzimy długowłosą młodą kobietę w spodniach od dresu i z odsłoniętym brzuchem, która półprzytomnym wzrokiem patrzy w stronę apratu. Razem z Karen Julieth Ojedą Rodriguez zatrzymano mężczyznę znanego jako Leopoldo, razem z nimi przebywała jedna osoba nieletnia. „Po schwytaniu La Muñeca i Leopaldo, w regionie nastał okres spokoju” – powiedział dla Libertad Digital podpułkownik policji Mauricio Herrera. „Te aresztowania oznaczają postęp w rozbijaniu struktur przestępczych odpowiedzialnych za ostatnie zabójstwa” – dodał.

Sonda Byłeś kiedyś w Ameryce? Tak, północnej Tak, południowej Jednej i drugiej Nie

Colombian hitwoman known as ‘The Doll’ reportedly arrested for several murders, including her ex-bf pic.twitter.com/8O7Tp632In— Daily Loud (@DailyLoud) December 6, 2024

QUIZ: "Odwróceni", "Fala zbrodni", a może "Ekstradycja"? Rozpoznasz ten polski kryminalny serial po jednym kadrze? Pytanie 1 z 10 Co to za serial? "Fala zbrodni" "Kryminalni" "Ekstradycja" Następne pytanie