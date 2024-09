Lana del Rey wyszła za poskramiacza aligatorów! Szokujący tajny ślub

Niedźwiedź wtargnął do szkoły! Uczniowie uciekli, on poszedł do stołówki

Mogła wybierać wśród miliarderów, aktorów i modeli, ale wybrała mężczyznę z bagien, który oprowadza turystów po bagnach pełnych aligatorów! Wszystko wskazuje na to, że Lana del Rey (39 l.) wzięła kilka dni temu ślub. Jej wybranek to osoba zupełnie dotychczas niezwiązana z showbiznesem. Starszy od piosenkarki o niemal 20 lat Jeremy Dufrene (58 l.), rozwiedziony ojciec trójki dzieci, prowadzi firmę zajmującą się wycieczkami. On sam jako kapitan kieruje łodzią, pokazując turystom bagna Luizjany, na których roi się od aligatorów. Dobrze wie, co robić, by nikomu włos nie spadł z głowy i być może właśnie tym zaimponował gwieździe. Jak pisał "Daily Mail", para poznała się jeszcze w 2019 roku. Lana wybrała się wówczas na jedną z wycieczek łodzią organizowanych przez Jeremy'ego. Na łodzi wpadli sobie w oko, ale on był jeszcze żonaty. Nie trwało to jednak długo, bo gdy Lana po zaledwie dwóch miesiącach postanowiła powtórzyć wyprawę wśród morderczych gadów, Jeremy Dufrene był już singlem i czekał na nią z otwartymi ramionami.

Ślub był zorganizowany na powietrzu, ale bardzo tradycyjny, z białą suknią, czarnym garniturem i ojcem prowadzącym Lanę do ołtarza

Spotykali się w tajemnicy, zaledwie miesiąc temu media zaczęły rozpisywać się o ich romansie. Wielu martwiło się o Lanę, podejrzewając, że poskramiaczowi aligatorów chodzi tylko o jej majątek, ale tajemniczy anonimowi znajomi pary w "DM" zapewniają, że Dufrene zarabia wystarczająco dużo na swojej łódce, by 30 milionów dolarów na koncie Lany nie robiło na nim piorunującego wrażenia. Sama gwiazda musiała je jednak zrobić. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w Des Allemandes w Luizjanie. Ślub był zorganizowany na powietrzu, ale bardzo tradycyjny, z białą suknią, czarnym garniturem i ojcem prowadzącym Lanę do ołtarza. Przypomnijmy, że Lana del Rey, obecna w showbiznesie od niemal 20 lat, zyskała sławę albumem "Born to Die" z 2012 roku. Sprzedała 7 milionów egzemplarzy tej płyty. Największe hity Lany to m.in. "Born to Die", "Video Games", "Young and Beautiful".

