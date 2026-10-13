Leon XIV przeszedł operację płuca! Watykan wydał pilny komunikat o stanie zdrowia papieża

Papież Leon XIV przeszedł operację. Watykan przekazał najnowsze informacje

Operacja papieża Leona XIV, przeprowadzona we wtorek w rzymskiej Poliklinice Gemelli, zakończyła się pomyślnie – poinformował Watykan. Ojcu Świętemu usunięto guzek wykryty w płucu. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, zabieg przebiegł zgodnie z planem, w przewidzianym czasie i trybie.

Zabieg wykonał zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierownictwem profesora Stefano Margaritory. Badanie usuniętej zmiany pozwoli ustalić, czy papież będzie potrzebował dalszego leczenia. Watykan już wcześniej informował, że Ojciec Święty pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Wszystkie papieskie audiencje zostały zawieszone do 20 października.

Przypomnijmy, że papież Leon XIV poinformował wiernych o wykryciu guzka w płucu we wczesnym stadium w niedzielę, 11 października, po zakończeniu południowej modlitwy Anioł Pański. Wyjaśnił wówczas, że zgodnie z zaleceniami lekarzy w najbliższych dniach podda się operacji usunięcia zmiany.

Papieskie audiencje odwołane. Co z listopadową podróżą Leona XIV?

Z powodu hospitalizacji papieża Leona XIV odwołano wszystkie audiencje zaplanowane do 20 października. Wśród nich znalazło się spotkanie z delegacją Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II z okazji 45-lecia jej działalności. Specjalna audiencja była zaplanowana na 19 października.

Watykan poinformował również, że środową mszę świętą z okazji zakończenia tygodniowych obrad poświęconych rodzinie odprawi w zastępstwie papieża nowo mianowany dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle.

Niewykluczone, że 71-letni papież zdecydował się na szybkie przeprowadzenie operacji, aby móc zgodnie z planem rozpocząć 6 listopada podróż do Ameryki Południowej. W programie wizyty znajdują się Urugwaj, Argentyna i Peru. Arcybiskup Jorge Eduardo Lozano z Argentyny, który spotkał się z Ojcem Świętym w poniedziałek, przekazał po audiencji, że papież potwierdził zamiar odwiedzenia tego kraju.

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