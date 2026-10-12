Papież Leon XIV w szpitalu! Jest mowa o "usunięciu guzka"

Papież Leon XIV trafi do szpitala. We wtorek czeka go operacja płuca

Papież Leon XIV we wtorek przed południem zostanie przyjęty do kliniki Gemelli w Rzymie. Informację o terminie hospitalizacji przekazał w poniedziałek dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Jak podaje Vatican News, lekarze mają usunąć guzek wykryty w płucu papieża podczas badań kontrolnych. O konieczności przeprowadzenia operacji 71-letni Leon XIV poinformował w niedzielę, 11 października, po modlitwie Anioł Pański.

„Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany” – powiedział papież.

Wyjaśnił, że lekarze zalecili usunięcie guzka, a on zdecydował się zastosować do ich wskazówek. „Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie” – dodał.

Papież Leon XIV przejdzie operację. Modlitwy i wyrazy wsparcia płyną od wiernych z całego świata

Watykan przewiduje, że papież pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci do wszystkich obowiązków. W poniedziałek rano Leon XIV przyjął jeszcze osoby, z którymi miał zaplanowane spotkania. Zrezygnował jednak z udziału w popołudniowych obradach poświęconych dokumentowi Amoris laetitia. Zmiany dotyczą również środowej Mszy na Placu św. Piotra. Zamiast papieża odprawi ją kardynał Luis Antonio Tagle. Podczas nabożeństwa wierni będą modlić się o zdrowie Leona XIV. Papież nie weźmie też udziału w zakończeniu spotkania poświęconego rodzinom. Poprosił, by przygotowanego raportu na razie nie publikować. Chce się z nim zapoznać po wyjściu ze szpitala i osobiście przedstawić swoje stanowisko. Do Watykanu napływają już życzenia szybkiego powrotu do zdrowia od przedstawicieli Kościoła i władz z całego świata.

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Church leaders across the globe are praying for Pope Leo XIV and for the medical staff involved in his upcoming surgery to remove a “small, localized nodule” in his lung. https://t.co/1nYPtQs2QY— Vatican News (@VaticanNews) October 12, 2026

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