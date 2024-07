Lew morski rzucił się na tłum plażowiczów! Wideo przeraża

To ona zastąpi Bidena?! To nie Kamala Harris

Lew morski szarżował na rodziny z dziećmi na plaży! Drapieżnik zdenerwował się, bo ludzie podchodzili za blisko

Rajska plaża w Kalifornii stała się w jednej chwili scenerią wydarzeń jak z horroru! W malowniczej zatoczce La Jolla Cove w San Diego pod koniec czerwca bawiły się nad oceanem całe rodziny. Nagle ludzie zauważyli kilka lwów morskich. To dorodne ssaki z rodziny uchankowatych, zwane też uchanką kalifornijską. Wydają się poczciwe i powolne, ale w razie poczucia zagrożenia, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą młode, potrafią być groźne, a samce ważą nawet tonę! Mimo to plażowicze nie wydawali się wystraszeni. Wręcz przeciwnie, chodzili i pluskali się tuż obok jednego z lwów morskich i robili zdjęcia. Wtedy zwierzę zaatakowało!

Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery (NOAA): ludzie powinni przebywać w odległości co najmniej 50 metrów od lwów morskich

Zdarzenie zostało uchwycone przez przypadkowego świadka telefonem. Na filmie widać, jak dorodny lew morski denerwuje się na tłum plażowiczów, którzy podchodzili za blisko zwierzęcia i jego młodych. Drapieżny ssak zaczął szarżować na brodzące w oceanie rodziny, niebezpiecznie zbliżając się do nich. Jakieś dziecko się przewróciło, inne zaczęło uciekać. Jak to się skończyło? Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało, ale był to po prostu łut szczęścia. Po tym, jak film zyskał popularność w sieci, Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery (NOAA) wydała komunikat, zgodnie z którym ludzie powinni przebywać w odległości co najmniej 50 metrów od fok i lwów morskich.

A defensive sea lion mother was seen charging at people on a beach in San Diego, with her two pups close by.Local officials said this location is a popular one for sea lion mothers to raise their young. pic.twitter.com/naz67aDDxT— ABC News (@ABC) July 3, 2024

