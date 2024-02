Madonna romansuje z 27-letnią raperką?! Całowały się na oczach wszystkich

Putin wzywa do stworzenia "strefy zdemilitaryzowanej". Gdzie chce ją utworzyć?

66-letnia Madonna całowała się namiętnie z 27-letnią raperką. Tokisha nazywana jest Madonną z Dominikany. Bedzie romans?

Madonna znowu wywołała skandal na scenie! Sławna piosenkarka kończy w tym roku 66 lat, ale nadal robi wszystko to, co robiła za młodu, z pokazywaniem golizny włącznie. Jedni są tym zniesmaczeni, inni zachwyceni. Madonna nie od dziś specjalizuje się w pocałunkach z kobietami na scenie. Dawno temu całowała Britney Spears podczas wspólnego występu, potem półnagą tancerkę, a teraz nie odpuściła 27-letniej wschodzącej gwieździe rapu. Podczas koncertu Madonny w ramach trasy koncertowej New York City Celebration Tour w Madison Square Garden pochodząca z Dominikany seksowna raperka Tokischa pojawiła się na scenie obok królowej popu. Panie nie tylko razem śpiewały. Ich usta w pewnym momencie zwarły się w bardzo namiętnym pocałunku! Już raz całowały się publicznie, a Tokischa nigdy nie kryła, że interesują ją nie tylko panowie. Będzie romans roku?!

Madonna. Mężowie, młodzi kochankowie. Z kim jest teraz związana Madonna?

Madonna była już dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Sean Penn (64 l.), para pobrała się w 1985 roku, a rozwiodła w 1989. Następnie piosenkarka wyszła za reżysera Guya Ritchiego (55 l.) i była jego żoną w latach 2000-2008. Następnie rzuciła się w wir romansów z dwudziestokilkulatkami. Spotykała się przez trzy lata z tancerzem Ahlamalikiem Williamsem (30 l.), modelem Andrew Darnellem (25 l.) czy tancerzem Brahimem Zaibatem (24 l.). W marcu zeszłego roku zrobiło się głośno o tym, że sławna piosenkarka znudziła się 23-letnim modelem i rzuciła go dla 29-letniego boksera. Kochankiem Madonny jest teraz Joshua Popper (29 l.), właściciel siłowni na Manhattanie i trener jej dzieci.