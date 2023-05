Makabra! Ciało w drewnianej skrzyni zakopane w ziemi. To zaginiony w styczniu aktor!

44-letni Jefferson Machado urodził się w mieście Araranguá w Santa Catarina, skąd wyjechał w 1997 r. w poszukiwaniu pracy. Machado imał się różnych zajęć. Był felietonistą, agentem prasowym, producentem. W ostatnim czasie widzowie kojarzyli go z roli w serialu "Reis". 27 stycznia tego roku wyszedł z domu. Jeszcze dwa dni później miał dzwonić do swojej matki, mówiąc jej, że jedzie do São Paulo ws. rozmowy o nowej roli. Potem otrzymywała ona od niego wiadomości tekstowe, które wzbudziły w niej podejrzenia, że coś jest nie tak, ponieważ były one pełne błędów. Dodatkowo miała w nich przeczytać, że syn nie może nawiązać połączenia wideo, bo... upuścił swój telefon do toalety. Później słuch o Machado zaginął. Ostatecznie rodzina zgłosiła jego zaginięcie 9 lutego.

Makabryczne odkrycie

Niestety, brazylijskie media poinformowały właśnie o tragicznym finale poszukiwań. Ciało Jeffersona Machado zostało związane i wepchnięte do drewnianej skrzyni. Tę zakopano pod betonową podłogą w przybudówce w dzielnicy Campo Grande. Skrzynię zakopano dwa metry pod ziemią. Zwłoki aktora odkryto na terenie posesji, którą właścicielka miała wynająć nieznajomemu mężczyźnie. To on jest głównym podejrzanym policji w tej sprawie.

Według ustaleń Machado miał znać owego mężczyznę. Prawnik rodziny przekazał przy tym, że kufer, w którym odkryto zwłoki, należał do ofiary i został wcześniej wyniesiony z jego domu. - Jefferson został zimno i brutalnie zamordowany przez zazdrosnych, złych i oczywiście pozbawionych skrupułów ludzi - bezkompromisowo oceniła przyjaciółka rodziny.

Machado był mocno zaangażowany w pomoc zwierzętom. Sam miał osiem psów, które zaginęły wraz z nim. Psy zostały odnalezione w rejonie, w którym odkryto ciało aktora.

A polícia do RJ investiga as circunstâncias da morte do ator Jefferson Machado, o Jeff, desaparecido desde janeiro. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros investiga o caso e já há alguns suspeitos: https://t.co/O3KzDJN4iH #Hora1 pic.twitter.com/eglKkz5v84— Hora 1 (@hora1) May 25, 2023

Sonda W jaki sposób oglądasz seriale? Po jednym odcinku dziennie Po jednym odcinku w tygodniu Oglądam nawet kilka odcinków za jednym razem To zależy...