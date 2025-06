Marge Simpson nie żyje! Kultowa postać zabita przez twórców

Szokujący zwrot akcji w serialu animowanym "Simpsonowie". Twórcy kreskówki uśmiercili Marge Simpson

Trzęsienie ziemi w świecie Simpsonów! Fani kultowego serialu przecierają oczy ze zdumienia i nie mogą uwierzyć w to, co widzą na ekranach. Wygląda na to, że twórcy animowanego serialu w ostatnim odcinku sezonu 36. uśmiercili jedną z głównych bohaterek, a mianowicie Marge Simpson, żonę Homera Simpsona, tę z wielkim, niebieskim kokiem na głowie! Jak relacjonują amerykańskie media, w feralnym odcinku widzimy pogrzeb i grób nieszczęsnej Marge, a także jej odkryte podczas porządków przesłanie wideo dla dzieci, dorosłych już Lisy i Barta, w którym pani Simpsonowa wyraża życzenie, by jej syn i córka trzymali się razem. Homer mieszka w domu seniora prowadzonym przez Barta, a Lisa pracuje w NBA. Nie wiadomo, jak dokładnie Marge odeszła z tego świata, ale wiadomo, co porabia w zaświatach. I tutaj sytuacja przedstawia się wręcz szokująco.

Marge Simpson w niebie zostaje żoną Ringo Starra i jedzą razem krewetki

Okazało się, że w niebie, pośród chmur, Marge Simpson (nadal w tym samym niebieskim koku) zostaje żoną Ringo Starra. Najwyraźniej w międzyczasie i dawny perkusista The Beatles, uwielbiany przez Simpsonową, zdążył umrzeć. Siedząc na chmurce, Marge mówi: „Jestem taka szczęśliwa, że ​​moje dzieci znów są blisko”. Wtedy pojawia się Ringo Starr i mówi: „Kochanie, spóźnimy się na Niebiański Bufet. Jest tam wieża z krewetkami”. Marge odpowiada: „OK, Ringo. Jestem po prostu taka szczęśliwa, że ​​w Niebie możemy poślubić inne osoby”, a potem romantycznie całuje się z Ringo! Widzowie są wstrząśnięci. "Dlaczego Marge i Ringo nie żyją?”, „Co to ma być, słyszę, że zabili Marge Simpson????”, „Marge Simpson nie żyje? Kompletna bzdura!”, „DLACZEGO NIKT MI NIE POWIEDZIAŁ, ŻE MARGE NIE ŻYJE?!?!?” - to tylko niektóre komentarze w mediach społecznościowych.

The 36th season of The Simpsons just ended with Marge sharing a kiss with Ringo Starr. 🥹 pic.twitter.com/jia4ZCdh9b— peter lane (@peterlanee) May 19, 2025

