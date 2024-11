Simpsonowie znów przewidują przyszłość?! Chodzi o wynik wyborów w USA

Serial "Simpsonowie" nie raz przewidział przyszłość. Niektóre przypadki naprawdę zdumiewają! Odcinek z 2000 roku zawiera przepowiednię o wyborach w USA i zwycięzcy?

"Simpsonowie" są pełni trafnych przepowiedni! Ta teoria krąży po internecie od lat - i w dodatku wcale nie jest pozbawiona sensu. Rzeczywiście, w słynnym serialu animowanym pojawiały się sceny, które w momencie narysowania ich były tylko żartem, a po latach rozgrywały się nieoczekiwanie w prawdziwym życiu. W sieci można znaleźć mnóstwo list "przepowiedni Simpsonów", które się sprawdziły. Niektóre mają po kilkadziesiąt pozycji, a część z nich faktycznie może zdumiewać. W ponad siedmiuset dotychczas wyemitowanych od 1989 roku odcinkach ktoś zamieścił trafne przepowiednie przyszłości. Teraz furorę robi w sieci pewien fragment odcinka z 2000 roku. Fani "Simpsonów" zauważają, że kultowy serial może zawierać także proroctwo związane z tym, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Co widzimy w odcinku 17 serii 11?

Lisa Simpson w 2000 roku: „Jak wiecie, odziedziczyliśmy po prezydencie Trumpie spory kryzys budżetowy”

W tym odcinku "Simpsonów" Lisa Simpson, czyli córka Homera i Marge, zostaje pierwszą panią prezydent Stanów Zjednoczonych. Zasiada w Białym Domu, a jej strój faktycznie bardzo przypomina ten, jaki miała na sobie Kamala Harris podczas inauguracji w 2021 roku, gdy oficjalnie została wiceprezydentem USA. Czy zdawała sobie sprawę z tego, że ubrała się jak Lisa Simpson? Pewnie szanse na to są niewielkie. Fioletowy garnitur jest jednak rzeczywiście bardzo podobny do stroju postaci z kreskówki z 2000 roku. Ale to nie wszystko. W serialu Lisa mówi: „Jak wiecie, odziedziczyliśmy po prezydencie Trumpie spory kryzys budżetowy”. W 2000 roku! Nikomu wówczas nie śniło się, że Donald Trump będzie kandydował na prezydenta, a w Białym Domu zasiadał wtedy Bill Clinton. Wygląda na to, że jeśli przepowiednia się sprawdzi, prezydentem zostanie Kamala Harris. Choć można też interpretować ten odcinek tak, że tym razem wygra Donald Trump, bo przecież Lisa mówi, że została głową państwa bezpośrednio po nim. W tej wersji wybory wygrałby zatem Trump, a Kamala Harris dopiero kolejne. Jednak większość komentujących jest zdania, że "Simpsonowie" wieszczą rychłe zwycięstwo kandydatki Demokratów.

Inne przepowiednie z "Simpsonów". Od wirtualnych okularów po atak tygrysa

Jakie jeszcze fakty z przyszłości przewidzieli "Simpsonowie"? Przykładowo, w 2016 roku w jednym z odcinków pokazano okulary pozwalające przenieść się w wirtualną rzeczywistość, na parę lat przed pojawieniem się urządzenia zwanego Apple Vision Pro. Jeszcze bardziej zdumiewający jest odcinek z 1993 roku. Showmeni Siegfried & Roy zostali w nim zaatakowani przez białego tygrysa bengalskiego podczas występu. W 2003 roku dokładnie ten sam magik, Roy Horn, naprawdę przeżył atak takiego tygrysa na scenie, co sprawiło, że został ciężko ranny i przerwał karierę. Z kolei w 1998 roku w odcinku "The Wizard of Evergreen Terrace" Homer pisze na tablicy matematyczny wzór, który jest bardzo podobny do odkrytego dopiero w 2012 roku wzoru związanego z odkryciem tak zwanego bozony Higgsa. A to tylko wierzchołek góry lodowej...

