Meghan Markle miała atak szału? "Nie mogła znieść Harry'ego"

Życie Meghan Markle i księcia Harry'ego nieustająco jest tematem plotek w amerykańskiej i brytyjskiej prasie. Uciekinierzy z rodziny królewskiej dostarczają pożywki gazetom, wywołując kolejne skandale i popełniając rozmaite gafy. Jakiś czas temu wiele plotkowano również o rzekomym kryzysie małżeńskim, jaki miał dotknąć Sussexów w związku z problemami finansowymi i zawodowymi, a także o tym, że nawet Meghan nie do końca wiedziała, jak intymnie szczegóły zostaną opisane w autobiografii jej męża. Teraz plotki wróciły! Podobno podczas nagrywania wywiadu z Meghan Markle i księciem Harrym dla CBS Sunday Morning i GB Britain wybuchł istny skandal. Komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej Angela Levin twierdzi, że za kulisami nagrania miała miejsce awantura. Podobno Meghan Markle kłóciła się z autorami programu telewizyjnego, ale i księcia Harry'ego "nie mogła znieść". Co tam się działo?!

"Patrzyła na niego tak surowym wzrokiem i z tak okropnym wyrazem twarzy, ponieważ nie chciała, żeby mówił. On jest teraz naprawdę zagubiony"

Meghan Markle i książę Harry rozmawiali z dziennikarzami o programie wsparcia dla ofiar prześladowania w internecie. Księżna Sussexu poczyniła też własne wynurzenia, ale ponoć nie bardzo chciała, by jej mąż też coś powiedział, a dziennikarzom dała gotową listę zatwierdzonych pytań, nie mając ochoty czy też odwagi odpowiadać na jakiekolwiek inne, które mogłyby ją zaskoczyć. Ponoć jednak prowadzący pozwolili sobie na lekkie odejście od jedynie słusznej linii i zadali jakieś niespodziewane pytanie. „Po zakończeniu wywiadu krzyczała do producentów, bardzo, bardzo zirytowana tym, o co ją zapytali” — powiedziała Angela Levin w programie Dana Woottona. „Nie wolno ci tego robić z Meghan, ponieważ to ona ma mieć kontrolę. Widać było, że nie potrafiła powstrzymać swojego gniewu, swojej furii” — dodała. Co więcej, eksperci od mowy ciała zauważyli, że Harry i Meghan byli mało zgrani podczas rozmowy, a gdy Harry próbował coś mówić, Meghan obrzucała go lodowatymi spojrzeniami. „Tak samo jak w trakcie wywiadu jak i poza nim, nie mogła znieść, gdy Harry mówił. Patrzyła na niego tak surowym wzrokiem i z tak okropnym wyrazem twarzy, ponieważ nie chciała, żeby mówił. On jest teraz naprawdę zagubiony... Myślę, że jest w bardzo, bardzo złym stanie” - dodała królewska autorka.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Lód stał się jeszcze bardziej lodowaty.

