Mocne słowa o Meghan Markle i księciu Harrym! Ten człowiek nie owijał w bawełnę

Meghan Markle i książę Harry mają kłopoty? Królewski komentator nie owija w bawełnę

Meghan Markle i książę Harry ostatnio przycichli. Nie pojawiają się na czerwonym dywanie, nie słychać o ich nowych przedsięwzięciach. Co się stało? Od czasu do czasu słychać opinie, zgodnie z którymi Meghan i Harry po prostu nie dają sobie rady w Hollywood i nie zostali tam wbrew swoim oczekiwaniom wpływowymi personami. Tak mówiono chociażby po ceremonii rozdania Oscarów, na której Meghan Markle i książę Harry się nie pojawili. Nie było ich też na żadnym prestiżowym afterparty, nawet u Eltona Johna, chociaż był on przecież zaproszony na ślub książęcej pary i zawsze podkreślał swoją przyjaźń z księżną Dianą, tragicznie zmarłą matką księcia Harry'ego. Nikt ich nigdzie nie zaprosił?

Królewski komentator ostro o Meghan i Harrym. "W Hollywood są nikim"

Pisał o tym po rozdaniu Oscarów na przykład Bol News. Express cytował z kolei ekspertkę PR, która uważa, że Meghan i Harry mogli opuścić Oscary specjalnie - ich dzieła filmowe nie zostały nominowane w żadnej kategorii, a zamieszanie wokół nich wymaga teraz raczej ciszy, niż podgrzewania atmosfery. Teraz głos zabrał Tom Bower, pisarz i komentator spraw brytyjskiej rodziny królewskiej. Według jego informacji Sussexom nie najlepiej wiedzie się w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc o tym w "Good Morning Britain", Tom Bower nie owijał w bawełnę! "Oni są nikim w Hollywood" - stwierdził pisarz.

"Speaking on GB News yesterday, Tom Bower, author and royal expert, suggested that the Duke and Duchess's absence at the select event showed their influence in Hollywood is dwindling."https://t.co/1CCkBcz1xR— Jerseydeanne (@jerseydeanne) March 16, 2023

