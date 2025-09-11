Mocne słowa Trumpa po zamachu w USA. Sławny influencer nie żyje

Prawicowy działacz z USA Charlie Kirk zastrzelony. Donald Trump oskarża lewicę o przyczynienie się do zabójstwa
„Wielki, a nawet Legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca do młodzieży w Stanach Zjednoczonych bardziej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, a zwłaszcza przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!”. Tak napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump na wieść o zabójstwie bardzo znanego w USA prawicowego działacza, mówcy i influencera. Charlie Kirk miał tylko 31 lat, zginął śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Sprawca oddał strzał z karabinu z dachu jednego z budynków uczelni Utah Valley University. Zatrzymano dwóch podejrzanych, ale potem wypuszczono te osoby i ogłoszono, że prawdziwy zabójca pozostaje na wolności. To był mord polityczny - wyraźnie sugeruje Trump. Prezydent USA jest zdania, że to retoryka lewicy, według niego lekkomyślnie określającej mianem nazistów i faszystów swoich przeciwników, doprowadziła pośrednio do tej tragedii.
"Tragiczne konsekwencje demonizowania tych, z którymi się nie zgadzają"
"Przez lata radykalna lewica porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych masowych morderców i przestępców na świecie. Tego rodzaju retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, którego jesteśmy świadkami w naszym kraju i to musi się natychmiast skończyć" - napisał Trump na platformie Truth Social. "Już dawno nadszedł czas, aby wszyscy Amerykanie i media zmierzyli się z faktem, że przemoc i morderstwa są tragicznymi konsekwencjami demonizowania tych, z którymi się nie zgadzają, dzień po dniu, rok po roku, w najbardziej nienawistny i nikczemny sposób, jaki jest możliwy" - mówił prezydent USA w orędziu nagranym w Gabinecie Owalnym i opublikowanym na jego portalu w sieci.
Kim był Charlie Kirk? Współpracował z Trumpem, reprezentował republikańską młodzież w USA
Charlie Kirk to założyciel młodzieżowej prawicowej organizacji Turning Point USA, którą założył mając tylko 18 lat. Regularnie występował w konserwatywnych mediach, takich jak Fox News, prowadził program „The Charlie Kirk Show”. Był bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa i jedną z czołowych postaci młodej prawicy w USA. Często organizował konferencje, wiece i spotkania w ramach TPUSA, na których pojawiali się znani republikańscy politycy. Był zwolennikiem porzucenia "zielonej polityki" i uszczelnienia granic, popierał ograniczenie kompetencji władz na rzecz mechanizmów wolnego rynku. Bronił konserwatywnych studentów i wolności słowa. Sprzeciwy w obozie demokratów wywołały m.in. jego wypowiedzi krytykujące lockdowny pandemiczne i kwestionujące wynik wyborów w USA w 2020 roku.