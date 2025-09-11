Mocne słowa Trumpa po zamachu w USA. Sławny influencer nie żyje

Prawicowy działacz z USA Charlie Kirk zastrzelony. Donald Trump oskarża lewicę o przyczynienie się do zabójstwa

„Wielki, a nawet Legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca do młodzieży w Stanach Zjednoczonych bardziej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, a zwłaszcza przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!”. Tak napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump na wieść o zabójstwie bardzo znanego w USA prawicowego działacza, mówcy i influencera. Charlie Kirk miał tylko 31 lat, zginął śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Sprawca oddał strzał z karabinu z dachu jednego z budynków uczelni Utah Valley University. Zatrzymano dwóch podejrzanych, ale potem wypuszczono te osoby i ogłoszono, że prawdziwy zabójca pozostaje na wolności. To był mord polityczny - wyraźnie sugeruje Trump. Prezydent USA jest zdania, że to retoryka lewicy, według niego lekkomyślnie określającej mianem nazistów i faszystów swoich przeciwników, doprowadziła pośrednio do tej tragedii.

"Tragiczne konsekwencje demonizowania tych, z którymi się nie zgadzają"

"Przez lata radykalna lewica porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych masowych morderców i przestępców na świecie. Tego rodzaju retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, którego jesteśmy świadkami w naszym kraju i to musi się natychmiast skończyć" - napisał Trump na platformie Truth Social. "Już dawno nadszedł czas, aby wszyscy Amerykanie i media zmierzyli się z faktem, że przemoc i morderstwa są tragicznymi konsekwencjami demonizowania tych, z którymi się nie zgadzają, dzień po dniu, rok po roku, w najbardziej nienawistny i nikczemny sposób, jaki jest możliwy" - mówił prezydent USA w orędziu nagranym w Gabinecie Owalnym i opublikowanym na jego portalu w sieci.

Kim był Charlie Kirk? Współpracował z Trumpem, reprezentował republikańską młodzież w USA

Charlie Kirk to założyciel młodzieżowej prawicowej organizacji Turning Point USA, którą założył mając tylko 18 lat. Regularnie występował w konserwatywnych mediach, takich jak Fox News, prowadził program „The Charlie Kirk Show”. Był bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa i jedną z czołowych postaci młodej prawicy w USA. Często organizował konferencje, wiece i spotkania w ramach TPUSA, na których pojawiali się znani republikańscy politycy. Był zwolennikiem porzucenia "zielonej polityki" i uszczelnienia granic, popierał ograniczenie kompetencji władz na rzecz mechanizmów wolnego rynku. Bronił konserwatywnych studentów i wolności słowa. Sprzeciwy w obozie demokratów wywołały m.in. jego wypowiedzi krytykujące lockdowny pandemiczne i kwestionujące wynik wyborów w USA w 2020 roku.

Sonda Jak oceniasz Donalda Trumpa? Dobrze Źle Nie mam zdania

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml— The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025