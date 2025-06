Modlitwa o pokój w podlaskim meczecie. Także dla chrześcijan

Wspólna modlitwa o pokój przedstawicieli różnych wyznań. Miejscem spotkania tatarski meczet w Bohonikach na Podlasiu

Meczet w Bohonikach niedaleko Sokółki i granicy z Białorusią to jedna z najbardziej znanych świątyń na Podlasiu obok meczetu w Kruszynianach. Warto tam pojechać, zwiedzić oba meczety, poznać kulturę mieszkających w tym miejscu od XVII wieku polskich Tatarów i spróbować tatarskiej kuchni w lokalnych restauracjach. Co roku w Bohonikach odbywają się spotkania ekumeniczne i jedno z nich jest planowane na 27 czerwca. Za tydzień w znanym podlaskim meczecie odbędą się modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie. Udział wezmą przedstawiciele różnych wyznań. Organizatorem wydarzenia jest Muzułmański Związek Religijny w RP. "Bohoniki są doskonałym miejscem modlitewnego wydarzenia, gdyż same od wieków są przykładem zgodnego współistnienia i wzajemnego szacunku pomiędzy mieszkańcami różnego wyznania. Polscy Tatarzy od wieków dają świadectwo przywiązania do tradycji patriotycznych oraz do religii przodków wyznawanej do dziś" - podkreśla MZR.

"Uroczystość to przestrzeń do spotkania (...) w atmosferze zgody i otwartości"

"Uroczystość to przestrzeń do spotkania, symbolicznych modlitw i dialogu, która gromadzi przywódców religijnych, dyplomatów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz służb mundurowych, a przede wszystkim społeczności w atmosferze zgody i otwartości" - pisze muzułmańska gmina wyznaniowa w Białymstoku w mediach społecznościowych.

