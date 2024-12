i Autor: materiały policyjne, Google Street View Morderca wpadł przez Google Street View

Wszystko się wydało

Morderca wpadł przez Google Street View! "Zrobili mu zdjęcie, gdy ukrywał zwłoki"

Nie tak to miało być! Przestępca z Hiszpanii zamordował mężczyznę i ukrywał jego zwłoki, wkładając je owinięte w białą folię do bagażnika w odludnej uliczce. Myślał, że skoro nikt go nie widzi, to wywinie się od odpowiedzialności. Traf chciał, że akurat przejeżdżał tamtędy... samochód Google. I uchwycił na kamerze to nietypowe "street view". Wszystko się wydało!