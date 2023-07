Mordowała dla Mansona, właśnie wyszła na wolność. Ma 73 lata i chce zacząć od nowa [GALERIA]

Ojca zabiła wanna z hydromasażem. Montował ją razem z synem i wnukiem. Oficjalnie to nieszczęśliwy wypadek

Jak do tego doszło?!

Do brutalnego mordu, za który Van Houten początkowo została skazana na karę śmierci, a potem na dożywocie, doszło latem 1969 roku, zaledwie dzień po tym, jak wyznawcy Charlesa Mansona zamordowali żonę Romana Polańskiego, aktorkę Sharon Tate, będącą w zaawansowanej ciąży, oraz jej czworo przyjaciół. 73-letnia dziś morderczyni pomogła zabić Leno LaBiancę, właściciela sklepu spożywczego z Los Angeles, i jego żonę Rosemary. Van Houten trzymała skrępowaną Rosemary, a jej towarzysze ją mordowali. „Następnie, na polecenie wyznawcy Mansona, Charlesa Texa Watsona, Van Houten także podniosła nóż i dźgnęła kobietę kilkanaście razy. Jej krew potem wszyscy rozmazali po ścianach" - przypomina agencja Associated Press.

Leslie Van Houten wyszła na wolność. Zabijała dla Mansona

Amerykańskie media poinformowały właśnie, że skazana, po kilku latach walki o zwolnienie, właśnie opuściła warunkowo więzienie. Najbliższy rok spędzi w ośrodku przejściowym, gdzie „nauczy się żyć na wolności”. „Ona musi nauczyć się korzystać z internetu, kupować rzeczy bez gotówki. To już zupełnie inny świat, niż ten, który znała” – mówi jej prawniczka. Van Houten w czasie odsiadki skończyła studia magisterskie i teraz chce zacząć nowe życie. Bliscy osób, które zginęły z rąk wyznawców Mansona nie kryją żalu. „To druzgocące dla wszystkich rodzin ofiar, które zbiorowo cierpią z powodu bólu i straty spowodowanej kultem Mansona” – cytuje agencja AP.

Szkolna księżniczka zaczęła zabijać

Van Houten była szkolną cheerleaderką i jedną z najpopularniejszych dziewcząt w szkole. Życie zaczęło się jej wymykać spod kontroli, gdy miała 14 lat, tuż po rozwodzie rodziców. Sięgnęła po narkotyki i zaszła w ciążę, ale powiedziała, że ​​jej matka zmusiła ją do usunięcia płodu i zakopania go w przydomowym ogródku. Niedługo później trafiła do sekty Charlesa Mansona. Była jego najmłodszą wyznawczynią.

BREAKING: Charles Manson follower Leslie Van Houten has been released from prison after serving 53 years for two murders.

